升中派位2026︱新油天女生獲派首志願喜極而泣 呈二失手壓力大 未來朝演員夢努力

升中結果今日（7日）公布，獲派首三志願的整體滿意率為95%。在油麻地一間小學，學生早上7時許返回課室等候派發結果，在獲悉結果一刻，同學如釋重負，與朋友一同喜極而泣。校長表示，今年整體滿意率仍然高，相信家長會對結果滿意，建議仍想叩門的家長，先想清楚，同學亦要了解叩門該間學校的原因。

學生放榜前緊張 雙手合十祈禱

油蔴地天主教小學（海泓道）同學今早7時許返回課室等候派發結果，有同學表現緊張，畫十字聖號祈禱及做合十拜祭手勢。在派發結果一刻，不少同學滿意結果，與同窗交換派位結果。

李同學獲派首志願真光女書院，知悉結果後如釋重負，喜極而泣。她表示，一直為了這個目標努力學習，由四年級開始努力背字詞，很高興自己的努力能換取理想結果。她指之後會以升讀大學為目標，「知道而家競爭好大」。

獲派第一志願伊利沙伯中學的吳同學，接受訪問時亦不禁流下眼淚。她指，因為第二次呈分試失手，眼看其他同學面試後獲取錄，給予自己很大壓力，「本來擔心派到不太心儀的學校，會辜負老師和同學的期望，現在是如釋重負」。她感謝父母默默支持，即使他們「教課本知識不太行」，以及一班好友支持自己，將來會朝演員的夢想努力。

王同學在自行分配學位階段已獲派英皇書院，他表示，雖然已確定升讀的中學，壓力較其他同學細，但仍心情緊張，甚至無法入睡，幸好爸爸安慰他。他透露一家人將到深圳吃飯慶祝，同時為今年中三的姊姊配眼鏡，指姊姊經常教她的弱項中文，笑言「最近她的視力變差，所以我犧牲我的時間北上」。他表示自己喜愛動物，曾經養壁虎，將來希望成為動物管理員或獸醫。

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校長料5%家長叩門 籲先想清楚有否需要

該校校長陳淑儀表示，今年獲派首三志願的比率與上年相同，只是首志願輕微下跌1%，相信家長會對派位結果滿意。她表示，近年派位滿意度維持高水平，叩門人數會減少，但學校位叩門位亦減少，難言叩門成功率會否增加。

該校99%學生獲派首三志願，92%取得第一志願。陳淑儀形容有點意料之外，認為是家長和老師互相協調，令學生獲派心儀學位。惟她估計有5至6%家長仍會向心儀學校叩門，呼籲除非獲派學位與學生能力不匹配，否則家長先想清楚是否有需要，「叩門會對小朋友有一定壓力，家長亦會大壓力」，即使前往叩門，亦不應叩太多間。她又提醒，預備叩門時，家長要讓孩子知道叩門的原因，以便在面試時回答。

近年不少人才學生來港，陳淑儀表示，部分家長的選取態度會較為保守，希望盡量在統一派位獲得心儀學校的學位。

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