教育局正式批核安基司學校元朗校舍擴展 開辦七至九年級 ( 中一至中三）課程
更新時間：11:20 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:20 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:20 2026-07-07 HKT
安基司學校是香港頂尖STEAM創新私立學校之一，該校將在元朗校舍啟動涵蓋七至九年級（中一至中三）的初中部。
同時，學校亦與創校於1583年、歷史悠久的英國聖比斯公學達成策略合作，將在香港共同創辦香港聖比斯（安基司）公學＊, 初中課程將延續融合國際化課程（英國國家課程 Key Stage 3）與香港課程的獨特模式，並結合STEAM與創新，確保學生扎實掌握學科知識，培育通往未來所需的軟技能，全面裝備學生迎接未來挑戰， 並標誌安基司學校正式構建了一條長達15年、無縫銜接的優質國際教育路徑，讓學生能在一個理念連貫、體系完整的教育生態系統中，從幼兒園一路成長至中小學畢業。
＊待教育局註冊及批准
延伸閱讀：香港聖比斯（安基司）公學採用「大學學院制」架構 實現「全球校園」理念
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