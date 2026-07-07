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DSE放榜2026︱中大新設獎學金搶狀元最高可獲70萬 籲考生JUPAS改選勿倉卒決定

教育新聞
更新時間：07:30 2026-07-07 HKT
發佈時間：07:30 2026-07-07 HKT

中學文憑試下周三放榜，考獲佳績的狀元成為大學招生對象。中文大學新學年將新設「鳳凰獎學金」，考獲7科或以上5**的新生，可獲最多60萬至70萬元獎學金。中大入學及學生資助處處長劉善雅預期，今年中大發放給優才考生的獎學金，金額將逾4000萬元。提到聯招改選，她建議考生不應該倉卒決定，宜從自身興趣、成績及長遠計劃慎重考慮，視乎情況甚至不改選更佳。

去年頒發總額逾4000萬

中大去年向約820名聯招入學新生，頒發逾4000萬元獎學金，劉善雅預期今年金額將進一步增加，文憑試考獲7科或以上5**等成績頂尖的新生，將獲頒新設的「香港中文大學鳳凰獎學金」，修業期內獲頒最多60萬至70萬元獎學金，並獲「香港中文大學鳳凰學人」名銜。她直言中大未設定取錄狀元目標，「收得越多越好，最緊要他們適合中大」。中大醫學院亦指「鳳凰獎學金」有助狀元醫科生走出課堂，積極參與本地及海外交流活動，「錘煉行醫之德」，今日會見傳媒公布詳情。

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文憑試放榜在即，劉善雅坦言，成績優劣會影響選科選擇，但強調大學四年路向不應短時間內作倉卒決定，應作慎重考慮，不建議在改選時段期間突然更改科目，亦不應只按分數選科，「應該要問自己︰『有這樣的分數、有這樣的興趣，我未來想做甚麼？這四年我想有怎樣的體驗？』」

她提醒，過往中大取錄的聯招申請人超過99.9%將科目列於Band A，直言「不是隨便找科目填充」，亦須注意部分科目的面試要求，呼籲考生放榜前為成績較預期好、符合預期及未如預期準備方案，並在Band A放置最少一個有興趣且有把握入讀的選擇。

新辦「外交與國際事務」課程

劉善雅指出，考生放榜後不一定需要改選，有時可能反招不利，譬如成績或已符合部分科目要求及完成面試，「將它移出首三志願，就可能不再被該課程考慮」。她亦鼓勵考生選擇有意就讀、但分數稍遜過往收生數據的科目，特別是面試表現良好者，即使分數稍遜仍有機會入讀。部分考生可能考慮先隨便報讀大學科目，或選擇延後一年再申請聯招，但劉善雅指出，各院校會酌量向再度申請聯招者扣分，以確保對同屆考生公平。

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另外，中大在新學年增設由社會科學院與法律學院合辦，跨學科本科課程「外交與國際事務」，內容涵蓋國際關係、國家安全、國際政治經濟、國際公法及地緣政治等。劉善雅認為，在目前錯綜複雜的國際局勢下，不同行業對相關人才的需求，料有增無減。

記者歐文瀚

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