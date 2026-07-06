數字教育培養善用AI 蔡若蓮：全面禁止恐適得其反｜專訪

本港《中小學數字教育發展藍圖》出爐，在校園力推人工智能（AI）之際，不少國家卻禁止學生使用AI。蔡若蓮強調本港更着重培養學生善用AI，指他們始終活在AI世代，完全禁止恐會適得其反。今屆政府任期進入最後一年，蔡若蓮指連任與否言之尚早。

笑言「升5年班」 集中工作拒談連任

挪威早前宣布，全面禁止小學生使用AI工具，避免他們跳過重要學習步驟。同是推動數字教育的新加坡，規定初小學生不會直接使用AI，到高小課堂始在教師引導下，進行結構化且受限的AI輔助學習。反觀全力推動中小學數字化轉型的本港，蔡若蓮直言「與其禁用，不如教學生如何善用」，她指學生生活在AI急速發展的環境，放學後難免使用AI，強制禁止恐令他們不諳使用。她指本港推動電子化教學逾20年，相信學校有基礎引進AI及數字化轉型。

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今屆政府任期踏入尾聲，蔡若蓮笑稱自己是「升5年班」，被問到會否有意連任，她強調此時此刻只着眼於眼前工作，「我每日返工都會問自己：為何要這麼辛苦？我覺得現在香港高速發展，見到年輕人未來很多機會，能夠投身與從事教育工作，雖然挑戰與難題不少，但我覺得很有意義的工作，所以很享受」。

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