IB放榜2026｜滬江維多利亞學校誕9狀元 有狀元患先天罕見腎病 望行醫助同路人

今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（7月6日）放榜，本港多所學校均誕生考獲45分的IB狀元。滬江維多利亞學校（VSA）今年共有122名考生參加考試，全數合格，當中9人為45分滿分「狀元」，屬創校以來新高，另有8名44分「榜眼」及13名43分「探花」。有應屆狀元因先天患上罕見腎病，希望成為醫生協助同患罕見病的病人；亦有榜眼希望負笈英國修讀考古與人類學，將來為香港開拓更多可能性。

平均分創疫情後新高

該校今年整體考生平均分達到39分，創新冠疫情以來最高，近半數學生總分達40分或以上。學校執行總監孔慶暘對應屆畢業生表現感到驕傲，又讚揚學生在非學術、科研和慈善等範疇均有成就，形容是老師因才施教和學生努力的成果。校監林貝聿嘉稱今年表現屬意料之外，喜出望外致一夜難眠，相信學生的優異成績能啟發後輩積極向上。中學部校長岑雅韻強調IB考試滿分難度不低，昨晚收到成績一刻大表感動，讚揚同學們的毅力和努力。

被問到如何規劃自己的備試和休息，多名考生均表示會抽時間做運動，榜眼之一的朱逸凡形容遠足會令自己感受到世界的廣大、明白世界有很多成績以外的事物；余朗呈指需要弄清每科的需求，每日也會讓自己有兩小時休息看Netflix片集。其中一名狀元卓心言則強調作息須定時，每日不會晚過11時睡覺，確保上課時有精神聆聽老師講課；徐栩兒認為最重要是知道自己的弱點和難點並及早應對，亦須𨤳清IB考試的考法。

延伸閱讀：IB放榜2026｜國際文憑大學預科課程受追捧 一文解構課程特色

對於前路規劃，各人也有不同的故事。狀元之一的陳振翰天生患有多囊性腎發育不良（MCDK），因腫瘤導致其中一邊腎臟功能衰退，故從小開始只能透過定期檢查監測情況。他即將入讀港大醫學院，希望憑自己的經歷成為具有同理心的醫生，並透過參與研究協助同樣患上罕見病的病人，亦會把握「增潤學年」的機會探索不同可能性。被問到近年多宗醫護行為不當的爭議，他認為最重要是保障病人權益和私隱。

另一名狀元黃凱婷早前曾在孤兒院當義工，發現不少兒童被人遺棄，更有好些父母打撫養權官司時，實際上想把照顧責任推卸給對方，令她有感想為兒童發聲，現時目標是入讀港大法學或法律與工商管理雙學位，將來成為大律師以至法官，協助弱勢社群。表示對香港的「一國兩制」感到有信心，又相信香港有能力因應不同官司的性質採用不同法律基礎審理。

延伸閱讀：IB放榜2026｜全港至少誕62狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）

考獲榜眼的楊雅琳以前曾希望修讀神學，探討人類與神明之間的關係，但之後對探索人類世界和歷史更感興趣，加上在故宮博物館擔任學生大使時，有感香港在考古方面的發展不足，現希望前往牛津大學修讀考古與人類學，之後回港推動相關發展。她認為考古學是人文與科學學科之間的橋樑，而人工智能難以取代這類學科，因為人文學科多教授批判思維等內容，又相信修讀考古學時的技巧能應用於不同的範疇。