Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烏干達義工體驗 重新審視讀醫初心

教育新聞
更新時間：07:45 2026-07-06 HKT
發佈時間：07:45 2026-07-06 HKT

通過「增潤學年」計劃，在港大就讀內外全科醫學士三年級的徐柏稀（圖中排左一），選擇到烏干達參與兩個月的人道醫療義工服務，形容是「改變自己的深刻旅程」，令他重新審視讀醫的初心，尤其當地資源貧乏，更明白自己才是每日拯救生命的醫生，而非倚賴儀器，更堅定行醫守護職責和人命的目標。

「自己而非機器才是醫生」

徐柏稀在烏干達服務的醫療中心一隅。受訪者提供
徐柏稀在烏干達服務的醫療中心一隅。受訪者提供

在烏干達的人道醫療經歷，徐柏稀指主要在診所協助診斷、治療和記錄，每日「朝九晚五」外，還要在晚上甚至凌晨隨時應診，治療瘧疾和幽門螺旋菌等急症。他指當地由於電力供應不穩，難以倚賴血壓機、心電圖機等提供穩定的服務，甚至想要為病人檢查是否有腹腔積水時也沒有超聲波儀器協助，只能使用二年級學習到的技術診斷，令自己反省到醫生即使缺乏資源，也應要做好職責，「我才是醫生，不是那台機器」。

在診症時間以外，徐柏稀會爭取時間與當地醫生交流，甚至會談至通宵達旦。他坦言這些交流有助自己重拾做醫生的初心，「在香港JUPAS有很多科目供選擇、資源很多，變相可以有很多的原因選擇入哪行」，但當地的醫生就單純只是為了守護身邊人的生命，「他們用他們生命的故事告訴我︰守護好自己職責的理由就很足夠」。

進行服務期間，徐柏稀亦多次重遇需要頻繁覆診的病人，對方從不太理睬自己、到後面會主動打招呼交談，令他明白病人對醫生的信任，是源於人與人之間的信任。他坦言自己的成績和研究能力遜於其他同學，亦曾陷入身分認同危機，但經過這次服務，他重新審視了入學宣誓的重量，「我宣過誓，穿起這件袍時就要守護這份職責」，希望日後繼續盡力救助身邊人。

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰

港大醫學院「增潤學年」推行10年成果豐碩 累計完成逾300服務項目 逾800額外學位

DSE 2026︱學校推薦直接錄取計劃公布結果 港大收115名中六生 料全港最多

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
21小時前
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史。美聯社
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史
足球世界
1小時前
據悉，滬江維多利亞學校共有9名學生取得滿分45分。資料圖片
IB放榜2026｜滬江維多利亞聖士提反 狀元人數均創歷年新高
教育新聞
7小時前
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
9小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
14小時前
第72期六合彩，將於今晚進行新一期攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
即時中國
8小時前
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
影視圈
8小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
11小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
20小時前