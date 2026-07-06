烏干達義工體驗 重新審視讀醫初心

通過「增潤學年」計劃，在港大就讀內外全科醫學士三年級的徐柏稀（圖中排左一），選擇到烏干達參與兩個月的人道醫療義工服務，形容是「改變自己的深刻旅程」，令他重新審視讀醫的初心，尤其當地資源貧乏，更明白自己才是每日拯救生命的醫生，而非倚賴儀器，更堅定行醫守護職責和人命的目標。

「自己而非機器才是醫生」

徐柏稀在烏干達服務的醫療中心一隅。受訪者提供

在烏干達的人道醫療經歷，徐柏稀指主要在診所協助診斷、治療和記錄，每日「朝九晚五」外，還要在晚上甚至凌晨隨時應診，治療瘧疾和幽門螺旋菌等急症。他指當地由於電力供應不穩，難以倚賴血壓機、心電圖機等提供穩定的服務，甚至想要為病人檢查是否有腹腔積水時也沒有超聲波儀器協助，只能使用二年級學習到的技術診斷，令自己反省到醫生即使缺乏資源，也應要做好職責，「我才是醫生，不是那台機器」。

在診症時間以外，徐柏稀會爭取時間與當地醫生交流，甚至會談至通宵達旦。他坦言這些交流有助自己重拾做醫生的初心，「在香港JUPAS有很多科目供選擇、資源很多，變相可以有很多的原因選擇入哪行」，但當地的醫生就單純只是為了守護身邊人的生命，「他們用他們生命的故事告訴我︰守護好自己職責的理由就很足夠」。

進行服務期間，徐柏稀亦多次重遇需要頻繁覆診的病人，對方從不太理睬自己、到後面會主動打招呼交談，令他明白病人對醫生的信任，是源於人與人之間的信任。他坦言自己的成績和研究能力遜於其他同學，亦曾陷入身分認同危機，但經過這次服務，他重新審視了入學宣誓的重量，「我宣過誓，穿起這件袍時就要守護這份職責」，希望日後繼續盡力救助身邊人。

記者 歐文瀚

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