IB放榜2026｜聖保羅男女誕6狀元 維多利亞聖士提反狀元人數創新高(持續更新)

今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（7月6日）放榜，本港多所學校均誕生考獲45分的IB狀元。據《星島》了解，滬江維多利亞學校（VSA）及聖士提反書院，分別誕生9名及5名IB狀元，均創兩校歷來最佳成績。此外，直資傳統名校聖保羅男女中學，今年誕生6位狀元，分別為朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤、莫斯棋、周柏喬及黃鉅霖，另外，該校亦有16位44分的榜眼，15位43分的探花。

聖保羅男女中學今年誕生6位IB狀元，由左至右為莫斯棋、陳皓頤、傅舜盈、朱欣晴、周柏喬、黃鉅霖。唐綺晴攝

另外，據悉滬江維多利亞學校共9名學生取得滿分45分，分別為陳振翰、鄒旻希、卓心言、劉岑佳、馮皓政、徐栩兒、黃齊匯、黃凱婷及朱瑞馳，較去年多2名；該校另有8名學生取得44分，13名學生成為「探花」43 分。該校今年IB考生全數合格，平均考獲39分，當中近半考獲40分或以上。

據了解，聖士提反書院誕生5名IB狀元。 資料圖片

至於聖士提反書院，共5人考獲滿分，分別為何頌詩、吳天磊、莫君揚、方彥珩及陳謙瑜，刷新2021年誕生3名女狀元的紀錄；另有8名學生取得44分，成為「IB榜眼」；4人則考獲43分。

保良局蔡繼有學校今年的6位狀元，由左至右，分別為黃奕熙、鍾采霖、馮凱澄、招慧心、湯鎧霖、劉心嵐。佘丹薇攝

保良局蔡繼有學校今年則誕生6位狀元，分別為黃奕熙、鍾采霖、馮凱澄、招慧心、湯鎧霖、劉心嵐。

部分學校將於今早舉行記者會，公布今屆IB考生成績。

本報記者

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