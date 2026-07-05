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IB放榜2026｜滬江維多利亞聖士提反 狀元人數均創歷年新高

教育新聞
更新時間：00:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：23:30 2026-07-05 HKT

今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）將於明天（7月6日）放榜，本港多所學校均誕生考獲45分的IB狀元。據《星島》了解，滬江維多利亞學校（VSA）及聖士提反書院，分別誕生9名及5名IB狀元，均創兩校歷來最佳成績。

據悉，滬江維多利亞學校共9名學生取得滿分45分，較去年多3名，另有8名學生取得44分，13名學生成為「探花」43 分。該校今年IB考生全數合格，平均考獲39分，當中近半考獲40分或以上。

據了解，聖士提反書院誕生5名IB狀元。 資料圖片
據了解，聖士提反書院誕生5名IB狀元。 資料圖片

至於聖士提反書院，共5人考獲滿分，刷新2021年誕生3名女狀元的紀錄，另有8名學生取得44分，成為「IB榜眼」；4人則考獲43分。

部分學校將於明早舉行記者會，公布今屆IB考生成績。 

本報記者

 

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