年度中國歷史人物專題研習頒獎禮 逾百組港澳生研林則徐獲表揚

透過歷史研究活動，有助了解國史、國學。由國史教育中心（香港）主辦，教育局支持，優質教育基金贊助，香港故宮文化博物館、澳門基金會合辦的「年度中國歷史人物選舉2026專題研習報告比賽」，有逾百組港澳生研林則徐獲表揚。頒獎禮今日於香港故宮演講廳舉行，獲香港教育局首席助理秘書長林思嫺擔任主禮嘉賓。

漢權致送紀念書藉予首席助理秘書長林思嫻。 受訪者提供

專題研習報告比賽為林則徐歷史教育活動的延伸，參與學生需分組合作，以林則徐為主題，自擬研究方向和方式等，進行深入而全面的研習。經中心評審所有作品，並邀請入選隊伍面試後，再決定名次。比賽有逾70隊來自該中心的小學組、初中組和高中組參與，收到接近80份作品；另外亦有澳門初中組和高中組學生隊伍參與，並收到數十份作品，當中有不少代表出席領獎禮及分享。

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頒獎禮中亦介紹近期多元活動，包括國史教育中心悠悠館學生AI 短片創作比賽、歷史人物故事閱讀比賽、教材套等，以及新一屆年度中國歷史人物選舉系列活動，抗日戰爭歷史教育學生AI短片創作工作坊等。

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國史教育中心（香港）每年均策劃舉辦「年度中國歷史人物選舉」系列活動，涵蓋歷史人物公開選舉、專題研習報告比賽、知識問答比賽、歷史人物主題舞台劇演出等教育活動。本年度活動以「時代精神，變革為民」為核心主題，在合共 139,570 張有效投票中，林則徐憑藉 94,643 張高票榮膺年度歷史人物。而由大、中、小學學生演員，聯同多位資深專業劇團演員合演的《銷煙為民林則徐》，已於5月中假香港理工大學賽馬會綜藝館公演，分別獲教育局局長蔡若蓮、律政司副司長張國鈞以及教育局副秘書長陳碧華擔任主禮嘉賓。

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