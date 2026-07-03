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新秀教師遊戲化教學激發學生投入課堂 17位教師獲行政長官卓越教學獎

教育新聞
更新時間：19:34 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:34 2026-07-03 HKT

「教育是一份有溫度的工作」，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學體育科主任蔡藝琳，針對中學女生參與體育課意願偏低的問題，引入遊戲化教學以活躍課堂氣氛，提升學習動機，獲得今年行政長官卓越教學獎「新秀教師獎」。特首李家超在致辭指，期望教師肩負厚植家國情懷、深化數字教育與提升專業素養的重任。

行政長官卓越教學獎頒獎典禮今日舉行，共17名教師獲獎。獲得「新秀教師獎」的陳呂重德紀念中學體育科主任蔡藝琳，留意到女生上體育課動機偏低，引入遊戲化教學，在中一欖球課的熱身環節，設計「跳線」、「過河」等遊戲，取代傳統的跑圈與拉筋，讓學生在課堂初期增加互動，「比起老師單向教導，朋輩之間的互相學習更能提升他們的學習動機」。

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課堂以外，她鼓勵學生組織隨機跳舞、手球比賽等活動。她難忘一名中三生原先沒有明確目標，其後加入欖球隊，現已成為中國香港欖球隊青年軍，成功考獲欖球教練牌照。她期望「將我在體育科獲得的成就，承傳給我的學生」。

獲得「體育學習領域」獎項，佛教志蓮中學的副校長兼體育科教師殷小賡，在課堂積極善用人工智能(AI)科技，支援有特殊學習需要的學生學習，包括拍攝課堂活動相片，透過AI分析訓練表現，並提供專業教學建議，並生成製作四格漫畫輔助教學，提升學生的課堂參與感及歸屬感。他的學生之一，正是代表香港在特殊奧運世界冬季運動會勇奪金牌的應希言，難忘啟蒙當時就讀中二，不善社交的她參與「雪鞋競走」，「最感恩是她現在學會與人相處及自理，同時找到自己的出路」。

延伸閱讀：鳳溪一中教師團隊跨科探討「驚蟄」獲獎

特首李家超在致辭時讚揚獲獎教師靈活運用多元教學策略，因材施教，為教育界樹立卓越典範，期望教師肩負厚植家國情懷、深化數字教育與提升專業素養的重任，善用科技賦能教學，引領校園數字化轉型，並持續自我求進，追求卓越，提升教育品質。

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記者 佘丹薇

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