中大活化肯尼亞貧民窟建築 建書屋提供社區學習空間 日助400名弱勢兒童

基貝拉為全球最大貧民窟之一，人口密度極高，生活空間狹小。中文大學建築學院團隊設計並帶領建造「Amani Kibera書屋」，把當地一座結構老化且半荒廢的建築物，重新設計並活化成充滿活力的多功能圖書館和社區中心，每日為多達400名弱勢兒童、青少年和婦女提供安全的學習環境及公共空間。

團隊長駐肯尼亞一年 實地監督

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「Amani Kibera書屋」由中大建築學院研究實驗室Condition Lab負責設計，並在中大建築學博士生凌栢蔚協助下完成項目。為確保工程順利，團隊長駐肯尼亞一年進行實地監督，整座建築由基貝拉居民親手建造，並全面採用當地物料。

書屋巧妙結合公共生活與社區學習空間，建築風格突破傳統圖書館安靜、封閉的既有印象；內部結構採用「坡道式」設計，將無障礙斜坡糅合於空間布局中，兼具流動性與學習性。書屋地面外牆採用全開放式設計，可完全敞開，連接室內與室外空間，為大型社區活動和節慶提供寬敞場地。書屋成為具備高度延伸性，可供參考的創新社會建築方案，讓世界各地有需要的社區及群體借鏡並應用。

「Amani」代表和平與希望，取名「Amani Kibera」的書屋象徵著和平、社區、知識與家園的多重意義。中大團隊希望透過書屋為當地社群帶來嶄新活力，使其成為居民共享知識，建立深厚互信的地方，並逐步發展為推動未來願景與集體尊嚴的社區樞紐，彰顯建築在促進社會進步的深遠影響力。

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帶領項目的中大建築學院院長Peter W. Ferretto表示，「Amani Kibera書屋」採用由社區主導的建築方針，團隊透過五個階段的參與式共創過程，積極與基貝拉居民交流，包括舉辦工作坊以發掘核心需求、運用實體模型與居民共同構想空間，透過社區代表的不記名投票來落實決策。在共建階段，項目全數聘用當地工人，並與社區共同規劃未來的營運模式。他指透過讓居民親身參與設計與建造書屋的每一個過程，不僅是活化建築，更與社區建立深厚的互信，形容書屋成功將單純的實體空間，轉化為凝聚社區歸屬感、尊嚴和互助精神的場所，真正做到以建築回應社會訴求。

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