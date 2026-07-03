升級併校｜兩信義學校主動申合併 未陷收生危機 家長感意外 教育局籲與持份者充分溝通

學齡人口下跌，今年有8間獲派0班小一的小學，選擇與他校合併。辦學團體基督教香港信義會，突然向教育局申請，將屬下未陷收生危機的馬鞍山信義學校，擬在27/28學年起與禾輋信義學校合併，並更名為「基督教香港信義會睿信學校」，不少家長感到意外。教育界人士分析，辦團通盤考量收生趨勢等因素，又相信家長有時間安排。教育局提醒校方須就合併方案與持份者充分溝通。

擬於27/28學年合併

今學年獲批4班小一的馬鞍山信義學校，近日發出家長通告，稱為促進學校長遠發展，辦團響應當局「併校升級」的呼籲，擬於27/28學年與禾輋信義學校合併，屆時將使用沙田博康邨新校舍，設有創科學習室、人工智能學習中心、數碼運動場、小型劇場等設施。校長簡淑菁本月20日起將調任為禾輋信義學校校長，取代去年上任的校長馮麗儀，並於明年出任睿信學校創校校長，校方今晚將舉辦家長會交代詳情。

禾輋信義學校在去年獲分配港九潮州公會馬松深中學舊校舍，校方預計明年遷入。根據《小學概覽》，該校今學年獲批小一僅兩班，全校共設19班。據悉不少馬鞍山信義學校家長對於遷校及合併感到突然，事前未獲告知。

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教育界：相信家長有時間安排

按現行規定，如合併申請獲當局批准，睿信學校將最多可獲100萬元的一次性額外津貼，在合併後首三個學年內即使獲派0班小一，可獲豁免申請方案一次，無條件參加下年度的小一派位。

同屬基督教香港信義會屬校的柴灣信愛學校今年獲派0班，最終因當局未接納校方申述，宣告29/30學年起停辦。本報昨向該會查詢，惟截稿前未獲回覆。

對於兩校合併，津貼小學議會顧問張作芳坦言，面對學齡人口下降，業界更積極思考合併，「例如要思考強校帶弱校是否最好的出路」。她指教育局批核需時，相信辦學團體與校方已盡快通知家長，而距離27/28學年正式合併仍有一段時間，相信家長可作安排。

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資助小學校長會名譽主席張勇邦則相信，辦團總結信愛學校經驗、盤點和分析屬校情況、考慮收生趨勢等因素作決定，「辦學團體不會輕易放棄一間學校」。他相信學校合併後，兩校學生需時適應與磨合，呼籲辦團盡力解答兩校家長的疑問，以具備更佳校舍和設備等條件說服家長。

教育局回應指，知悉兩校已就合併向家長發出通告、並將舉行家長會簡介及解答家長查詢；提醒校方須就相關方案與家長等持份者充分溝通，並在計劃書中詳述具體內容，包括方案的整體規劃、執行細節及詳細時間表，並提交相關證明文件，以供當局審核。

當局重申，持續鼓勵辦團考慮合併屬校，優化教育結構，提升資源運用效益，提供具規模及質素的學習環境，透過整合資源，加強協同效應，確保學生全人發展。

本報教育組

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