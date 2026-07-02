福建中學附屬學校 接連擊敗傳統名校「香港中學英語辯論比賽小學組」3度奪冠

英文直資學校福建中學附屬學校(下文簡稱「福附」)的英語辯論隊，連續七個學年晉身「香港中學英語辯論比賽小學組」總決賽，在早前接連擊敗聖保羅書院小學、聖保羅男女中學附屬小學等傳統名校，成功第三度勇奪冠軍。

連續7學年入總決賽

負責帶領英語辯論隊的老師陳韻詩（右）帶領三位小六生參加「香港中學英語辯論比賽小學組」奪冠。圖片由學校提供

是次比賽由香港中學英語辯論協會主辦，是歷史悠久的學界英語辯論賽事，今屆決賽於上月22日舉行，辯題是「This House Regrets the Rising Trend Travel-focused Gap Years among Young People (本院遺憾以旅遊為主的「間隔年」日益流行)」。

福附的參賽隊伍擔任「正方」，需要論證這個趨勢帶來的負面影響，值得令社會感到遺憾。辯論隊隊員表示，「反方」提出了不少有力論點，特別是圍繞個人成長方面，指出以旅遊為主的間隔年如何幫助年輕人擴闊眼界、提升獨立能力和建立人生經驗。這些論點本身具備一定的說服力，對於正方的福附來說是一個很大的挑戰。不過，福附的隊員在賽前已從個人影響及社區層面作出充分準備和分析，在反駁部分表現穩定，能夠有效回應對方的主要論點，並指出對方論證中的不足，成功削弱其論述。

校長徐區懿華表示，辯論是考驗學生的高階思維及臨場應變，一所小學的辯論隊的表現，能反映學校學生的素質，能派隊的學校都是辦學質素非常優秀的學校。她認為該校的英語辯論隊能連續七年晉身決賽及屢次獲冠，肯定了師生及家長的努力。

圖片由學校提供

負責帶隊的老師陳韻詩認為，今次辯論比賽致勝關鍵，在於隊員由備戰至比賽均非常投入，對辯題有足分認識。隊員會主動搜尋資料及反覆練習，並在比賽期間及平日訓練中互相支持。她表示，隊員在賽後已開始為下一屆的師弟妹打氣，希望後者能在明年冠軍。

榮獲「最佳辯論員獎」的小六學生曾家豪表示，以往在比賽期間，曾因不夠專心而遺漏了一個反駁點，於是從錯誤中學習，今次比賽學會細心聆聽對手發言，即時記錄反駁重點。另一隊員吳晉棋表示，當初參加英語辯論隊，是希望提升自己的英文水平和公開演說英文的自信心。他表示，參加辯論隊後，除了不再害怕在人前公開演說英文外，連英語寫作也進步了不少。另一隊員李道臻亦稱，他會先思考對方的論點和觀點，掌握概念後，再準備反駁論點。

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