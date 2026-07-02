城大實驗室夥內地煤炭企業 探索6G智能礦山技術

礦場生產安全一直是內地政府重視的問題，香港城市大學太赫茲及毫米波全國重點實驗室的團隊，上月底前往山西省晉城市澤州縣，就「6G礦山通信實驗室建設項目」展開為期4日的實地考察與技術交流，期間到訪中國煤炭科工集團山西天地王坡煤礦場，並與中國煤科旗下科研院所、天地王坡智能煤礦示範場景團隊及裝備控制企業進行深入交流。

香港首個工程領域全國重點實驗室

香港城市大學太赫茲及毫米波全國重點實驗室的團隊，上月底前往山西省晉城市澤州縣，就「6G礦山通信實驗室建設項目」展開為期4日的實地考察與技術交流。城大提供

城大於2008年3月獲國家科學技術部批准成立太赫茲及毫米波全國重點實驗室，是香港首家在工程領域方面的全國重點實驗室，致力於拓展毫米波及太赫茲技術的發展與應用。實驗室副主任黃衡率領團隊於上月24日至27日前往山西省晉城市澤州縣，與當地行業人員交流及進行實地考察，積極探索以城大的天線及無線通信技術，賦能智能礦山建設與煤礦安全生產。

是次考察以中央企業真實應用場景為導向，結合城大太赫茲及毫米波全國重點實驗室在天線設計、射頻通信、無線組網、可重構天線及複雜電磁環境研究等領域的科研基礎，重點聚焦礦井地下複雜環境中的通信覆蓋、非視距傳輸、人員定位、傳感數據傳輸和應急通信等技術挑戰。相關研究方向有望為礦井地底通信網絡建設、工作人員精準定位、生命探測和應急救援等場景，提供嶄新的技術支撐。

是次考察以中央企業真實應用場景為導向。城大提供

考察期間，黃衡與團隊深入天地王坡煤礦場地底約600米礦場前線，實地視察井下作業的通信環境，以詳細了解綜採工作面、井下巷道、通信基站、人員定位系統及監測監控系統的實際運行情況，為後續技術方案設計和試點應用提供現場依據。與會各方亦圍繞多項技術路徑的可行性展開討論，包括優化礦井現有通信基站天線、探索輕量級無線自組網與井下基礎設施融合、利用可重構智能表面改善巷道轉彎及遮擋場景下的無線覆蓋，以及評估智能採煤裝備運行過程中複雜的電磁環境對通信和傳感系統的影響。

城大團隊指出，是次山西考察交流不僅是實驗室深化與中央企業產學研合作的重要實踐，更彰顯城大推動本港科研優勢與國家能源產業實際需求結合的決心。實驗室將加快推進6G礦山通信研發、試點驗證和實驗室建設，助力智能礦山高質量發展，提升安全生產和應急救援能力。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

