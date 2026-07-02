涉強行解鎖學生手機 燕京書院：已向教育局交報告

近日網傳青衣的中華基督教會燕京書院，有教職員被指強行掃描學生容貌解鎖手機翻閱資料，更指校長夏麗珠曾要求社工聲稱學生有精神問題，繞過家長進行強制醫療評估，家長其後向教育局及個人私隱專員公署投訴。校方昨回覆指，已就解鎖事件向教育局提交報告及跟進建議，惟否認「繞過家長送學生入院」。

否認繞過家長把學生送院

有網上帖文指控燕京書院一名中史科教師，去年10月在課堂上出言侮辱學生，其後聯同4名教職員要求學生交出手機，有人更直接拿起手機掃描學生臉部，以FaceID解鎖；校長夏麗珠被指要求社工，聲稱涉事學生有精神問題，被質疑是「繞過家長同意」，將學生送往精神科評估。

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校方昨表示，一向重視學生福祉，在接獲投訴後，已即時按既定機制展開全面調查，經內部嚴格及詳細調查後，已完成跟進，向當局提交報告及建議。至於將學生送往精神科進行強制醫療評估，校方澄清沒有繞過家長把學生送院。校方又指，一向重視教職員專業操守，嚴格遵守校規及相關法例，確保校園運作合法合規，並秉持專業與負責的態度，專注教育本務，守護學生健康成長，又形容「深切明白」事件引起關注。

教育局日前證實接獲家長投訴，已即時聯絡校方要求嚴肅處理，公營學校已建立校本機制處理投訴，如教師證實違反專業操守，會按事件性質採取行動。私隱專員公署亦證實接獲相關投訴，已進行調停，提醒校方有關《個人資料（私隱）條例》規定。根據教育局相關守則，教師搜查學生財物或維持紀律時，應顧及和保障學生自尊，避免發生尷尬情況，並符合現行法例，包括保障私隱權的法例。

本報記者

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