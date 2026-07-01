多間大學早上升旗賀回歸29年 駐港解放軍參與理大儀式

本港多間大學今早分別舉行升旗儀式，慶祝香港回歸29周年。不同大學的儀式均有其特色，例如多名中央政府駐港機構的成員分別參與了科技大學、理工大學和教育大學的升旗儀式，理大的儀式更獲駐港解放軍參與；科大則聯同科大（廣州）組成合共35名學生的聯合學生國旗護衛隊，以同時慶祝科大創校35周年；教育大學今年進一步擴大參與隊伍，邀請來自不同區域的學校代表出席。

在香港大學，署理校長王于漸、校務委員會及教務委員會代表，以及教職員、學生和獲邀嘉賓今早參與升旗典禮。校方強調自1911年創校以來，大學秉持「為中國而立」的使命，為香港以至全球發展作出重大貢獻；正值國家「十五五」規劃開局及香港首份五年規劃諮詢，港大將繼續發揮引領作用，推動學術卓越、科研創新及跨學科人才培育，助力香港更好融入和服務國家發展大局，為香港、國家及世界創造更美好未來。

科大粵港兩校成員組35人護旗隊

外交部駐港特派員公署發言人兼新聞及公共關係部主任黃景睿參贊，今早聯同科大校董會、顧問委員會、大學管理層、師生及家長等超過300人親臨科大廣場參與升旗儀式，另有逾6000人次觀看網上直播。科大校董會主席沈向洋表示，「一國兩制方針」一直是香港繁榮穩定的根本所在，也是大學向前邁進得天獨厚的優勢；校長葉玉如認為，迎接香港特區成立29周年之際，正是重申大學使命、積極參與香港未來發展的重要契機。

為慶祝科大創校35周年，是次升旗儀式由科大與科大（廣州）共35名學生組成的聯合學生國旗護衛隊負責。成員之一的科大商學院四年級學生徐溢謙認為，參與國旗護衛隊加深了他對國家的認識，包括親身感受國家的發展成就。科大（廣州）本科一年級學生徐褘燦對參與其中感榮幸，並為能夠為深化香港與內地的交流聯繫貢獻力量感到自豪。

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理大的升旗儀式由駐港解放軍及理大學生升旗隊負責，由駐港國安公署二級巡視員宋一平及外交部駐港特派員公署領事部副主任田振峰參贊主禮，共計400多名大學高層和成員參與。校董會主席林大輝稱，理大作為香港高等教育界的重要一員，將緊貼國家和香港發展大局，堅守辦學使命，致力培養學生擁有家國情懷、具備全球視野、勇於承擔社會責任，成為愛國愛港、德才兼備、對國家有貢獻的人才。

教大邀多間學校參與儀式

教大於大埔校園的升旗儀式，獲外交部駐港特派員公署條約法律部主任周倩、駐港國安公署處長曹奇峰及中聯辦新界工作部協調處處長廖銘華應邀出席；除大學及香港教育大學賽馬會小學學生外，教大亦邀得不同區域的學校代表，包括竹園區神召會太和康樂幼兒學校與牽晴間培元英文幼稚園成員參與。

教大校董會主席黃友嘉表示，升旗儀式是凝聚家國情懷的重要載體，期望大眾透過儀式，深刻體會祖國與香港密不可分的聯繫，助力香港融入服務國家發展大局。校長李子建強調，大學憑藉國家的堅實後盾，將繼續發揮教育、科研及國際化優勢，以「教育未來 多元專才」為目標，推動人才培育，促進香港拓展成為國際教育樞紐。

其他院校方面，浸會大學校董會暨諮議會主席黃英豪與校長衞炳江、校董會和諮議會成員、大學主管人員和師生等，在浸大校園參加升旗儀式。黃英豪呼籲所有浸大成員全力配合國家與香港的發展需要，發揮國家賦予的新定位、新功能、新任務，主動積極融入和服務國家發展大局。

浸大升旗隊成員京觀禮生憧憬

今日參與儀式的學生升旗隊其中一名成員、一年級學生石天，去年入讀浸大後便加入學生升旗隊，他稱既是因為自幼在北京天安門廣場觀看升旗儀式而心生憧憬，亦希望在校園承傳這份光榮而莊嚴的使命，並結識志同道合的夥伴。

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嶺南大學今早10時半舉行升旗儀式，包括校董會主席姚祖輝、校長秦泗釗等大學管理層、教職員、學生及區議員等嘉賓出席。姚祖輝形容香港如今發展勢頭良好，嶺大可憑藉毗鄰北部都會區的地理優勢，積極推動大灣區產學研合作，對香港前景充滿信心。秦泗釗認為，七一讓眾人有機會回顧香港的發展歷程、認識根源，並思考如何在時代的變遷中延續文化傳承，相信深厚的文化底蘊賦予年輕一代創新的力量，以立足香港、了解國家未來發展，並作出實質貢獻。

城市大學的升旗儀式於城大廣場舉行，由城大副監督鍾瑞明及城大校董會主席魏明德主持，連同多名校董會成員、署理校長李振聲等大學管理層、教職員和學生代表等共約200人參與。城大重申，將繼續秉持創新精神及國際視野，回應國家「十五五」規劃藍圖，更積極融入和服務國家發展大局。

都會大學多名校董會成員、大學管理層、教職員及學生，今早亦於校內舉行升旗儀式，校長林群聲鼓勵學生把握香港穩步發展的機遇，將所學用於服務社會，帶來正面改變，成為推動特區及國家長遠發展的重要力量。恒生大學今早的儀式則有逾100名大學成員出席，包括大學管理層、教職員及學生等；演藝學院的儀式早上於校園內舉行，校董會主席黃汝榮、校長陳頌瑛連同多名師生友好亦有參與。

本報記者

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