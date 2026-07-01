盧煜明獲頒金紫荊星章感激家人體諒 五年計劃擬設研究生書院：分享書院制好處

中文大學校長盧煜明獲頒金紫荊星章，他今日出席升旗禮後表示，榮譽除了屬於他本人，亦屬於多年來共事的團隊，他感謝家人體諒，支持他走上與普通醫生不同的路。另外，他預告中大將公布五年策略，提到將着墨增進學生體驗及校友關係，並會設立研究生書院作為中大第十間書院。

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繼一周前獲劍橋大學頒授榮譽博士學位後，盧煜明再迎來喜訊，獲特區政府頒授金紫荊星章。盧今日與中大一眾管理層、教職員出席升旗禮後會面傳媒，表示榮譽不只屬於他本人，亦屬於與他共事30年的工作團隊，反映港府對科技的創新和對教育的重視。他感謝家人體諒，特別是父母支持他走一條與普通醫生不同的道路，憶述同是醫生的父親，出席學術會議前會在他們面前演講綵排，「他們都明白，要出去是常有的事」。

談到一周前取得劍橋榮譽博士學位，他表示非常感動，因為第一個學士學位是1986年取得，距今剛好40年。至於會否以諾貝爾獎為目標，他表示作為科學家，只能做最好、嚴謹和創新的研究，能否獲獎是由評審決定。

他預告中大將公布未來五年計劃，當中很多篇幅會包括增進教育和學生體驗。他又指，五年計劃將包括設立第十間書院，即研究生書院，形容是把書院制度的好處「帶給研究生」。

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上任中大校長一年半，他表示中大努力推進教育和科研，欣喜看到大學排名上升，他會繼續努力。被問到與學生關係，他表示一直有溝通，亦有出席學生會活動，目前已有兩間書院學生會已按程序註冊，校方會繼續優化相關程序；至於中大修例，他以並非今日議題為由拒絕回應。

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記者高俊謙