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青衣中學教職員涉強行解鎖學生手機 私隱公署證接投訴：按機制調停

教育新聞
更新時間：20:38 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:38 2026-06-30 HKT

青衣一間中學被揭爭議，有教職員去年被指以言語侮辱學生後，疑不滿學生聲稱已錄音，強行掃描學生容貌解鎖手機翻閱資料。個人私隱專員公署證實接獲投訴，並已按機制調停，提醒學校《個人資料（私隱）條例》規定。

延伸閱讀：Canvas系統遭入侵︱教育局：教城已即時報警、轉達私隱公署停用建議 將密切監察事態發展

中華基督教會燕京書院。盧江球攝
中華基督教會燕京書院。盧江球攝

近日有網上帖文，指控中華基督教會燕京書院一名中史科教師，去年10月在課堂上以言語侮辱學生，涉事學生聲稱已錄音並揚言公開，該名教師遂聯同4名教職員，要求涉事學生交出手機密碼解鎖，有人隨後更直接拿起手機對準學生臉部，以FaceID解鎖手機翻閱資料。家長其後向教育局及多個政府部門投訴。

私隱專員公署證實接獲一宗相關投訴，已根據既定機制進行調停，並提醒涉事學校有關《個人資料（私隱）條例》相關規定，以及給予有關收集個人資料的建議。本報亦向校方查詢，暫未接獲回覆。

延伸閱讀：私隱公署發布應對濫用AI深偽指引 倡學校避免發布可清晰識別學生的相片影片

根據教育局相關指引，教職員在校內搜查學生及其財物須遵守多項原則，要求校方在維持紀律的同時，亦應顧及學生的自尊，並符合現行法例，包括保障私隱權的法例。當局亦要求校方搜查的程度和方法要切合情況，須衡量學生的年齡和事情的嚴重性，同時應保障學生的自尊，盡量避免發生尷尬情況。

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本報記者

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