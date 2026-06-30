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直資議會首訪印尼推廣留學香港 講座近百人出席

教育新聞
更新時間：18:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-30 HKT

近年港府加強推廣「留學香港」品牌，香港直接資助學校議會（直資議會）代表團一連兩日歷史性到訪印尼，與當地教育官員交流、拜訪當地學校並舉辦講座，吸引近百人出席。

延伸閱讀：7成受訪人才家長 年均教育開支達20至50萬

直資議會昨日（29日）起，展開為期兩日的「東南亞教育之旅──印尼站」，為「香港留學：東南亞教育之旅」第三站。今次是代表團首次到印尼推廣香港優質教育，他們先後在泗水及雅加達舉辦講座，有近百人參加；又與當地教育官員交流，拜訪當地學校，加強兩地教育聯繫。

教育局首席助理秘書長（學校管治與效率）表示，政府積極把國際化發展的願景，由專上教育延伸至基礎教育，期望透過今次交流團，向當地家長及學生展示本港的基礎教育選擇。

延伸閱讀：直資議會吉隆坡招生 推介留學香港

直資議會副主席兼英華書院校長陳狄安指，高等教育極具國際競爭力，配合直資學校多元課程選擇，學生可按自身能力及志向，規劃最合適的升學路徑，對海外學生具相當吸引力。議會執委兼滙基書院（東九龍）校長鄭建德則指，期望透過持續推廣，吸引更多海外學子認識香港的教育資源。

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