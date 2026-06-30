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嶺大48項目獲研資局近2700萬資助

教育新聞
更新時間：07:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-30 HKT

研究資助局日前公布2026/27年度優配研究金（GRF）及傑出青年學者計劃（ECS）的撥款結果，申請數目按年增加約9%，當中共有1483個研究計劃獲批資助，總資助金額達11.8億元。嶺南大學指，在兩項計劃共48個研究項目成功獲批資助，創歷年新高，獲批總金額近2700萬元，「傑出青年學者計劃」獲資助金額更按年增加近3成。

青年學者計劃金額增近3成

研資局本年度接獲8間資助大學教學人員提交的4215份優配研究金，以及617份傑出青年學者計劃撥款申請，整體增加約9%，最終分別有1277個和206個項目獲批，總資助額分別約為10.4億元和1.4億元，申請成功率分別約為30%和33%，與上年度相若。

延伸閱讀︰嶺大資助18傑出研究生 赴牛津交流AI應用

嶺大本年度分別有37個優配研究金項目和11個傑出青年學者計劃申請獲批，涉款近2644萬元，當中有10個項目獲批逾80萬元資助，另有兩個項目獲逾百萬元資助。校長秦泗釗對本年度審批結果感到鼓舞，特別是今年數據科學學院及伍絜宜跨學科學院獲資助的研究項目，按年增加近4成半，大部分項目亦由青年學者帶領，強調嶺大將繼續追求學術卓越，積極引領創新與可持續發展領域的前沿研究。

研資局相關學科小組形容兩個研究計劃的整體項目質素持續提升，申請數目亦穩步增長，彰顯香港研究生態的動能。主席唐偉章指，在香港發展為國際教育樞紐及深化大灣區融合的過程中，這些研究項目將發揮關鍵引領作用，成為推動未來學術與區域創新發展的奠基藍圖。他亦樂見今年眾多青年研究員的研究項目獲得傑出青年學者計劃的資助，形容計劃為扶持下一代學者發揮關鍵作用。

本報記者

延伸閱讀︰嶺大：可皺摺材料助研防偽標籤及人工器官

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