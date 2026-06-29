國安教育｜港專逾百師生參訪駐港部隊3軍營 藉體驗加強理解國安

為慶祝香港回歸29周年，港專學院及香港專業進修學校近日安排逾150名師生，分批參觀昂船洲、石崗及新圍軍營。校方指活動為推動體驗式學習的一部分，冀加強學生對國家安全及愛國主義的理解，有學生形容，參觀鼓舞和啟發投考紀律部隊，明白個人發展與國家及香港前途緊密相連。

目睹操練 對駐軍專業體會更深

港專師生參觀3個軍營期間，除了觀看升旗儀式、軍事展示及文藝演出，亦可與駐港解放軍成員交流互動，例如親身手持駐軍使用的槍械，感受它們的重量，以及在駐軍展覽中心了解解放軍裝備及發展歷程。

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現就讀學警預備訓練課程的張冠強，獲安排前往昂船洲軍營參觀。他留意到現場不少市民扶老攜幼與駐軍成員交流，氣氛融洽，為市民帶來「無可替代的安全感」；而在目睹駐港部隊操練後，對軍隊的紀律及專業水平亦有更深體會。

本身是港專國旗護衛隊成員的他直言，在軍營看見駐港部隊成員嚴明、整齊劃一的紀律與防務精準度，直接鼓舞和啟發自己日後投考紀律部隊。他寄語青年人在各自崗位上持續裝備自己，為社會作出貢獻。

從內地來港就學的高子翔形容，能親身走進駐港部隊軍營是極其難得且奇妙的經歷，特別深刻的環節包括在昂船洲海軍基地觀看儀仗隊在暴雨中堅守崗位，並透過模擬射擊與駐軍互動；以及在石崗空軍基地觀摩直升機於跑道上空進行盤旋及編隊展示。

他指透過接觸軍用裝備，更能理解駐港官兵日常訓練的強度與投入，亦明白到個人發展與國家及香港前途緊密相連，未來會把國防觀念帶回校園及社區，並期望以專業所長，回饋社會。

本報記者

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