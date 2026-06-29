小學校長參與創新培訓營造快樂校園 特校主任智能手錶作「側鏡」助學生

學生需要各式各樣，學校若能突破傳統教學框框，更有利他們學習。3名學校管理層早前參加賽馬會慈善信託基金的培訓計劃，「學成歸來」後陸續應用於教學之中。有小學校長因親睹外國學生上課狀況，決心引進正向教育理念，調整學校設施、上課內容，營造快樂校園；亦有特殊學校主任利用智能手錶作「側鏡」，實踐由同理心出發的教育理念。

洗衣工作坊教科學原理

由賽馬會慈善信託基金策劃的「創新教育力量」，是專為校長和學校管理層而設的發展計劃，參加者通過本地學習、內地及海外考察交流提升領導力。計劃今年踏入10周年，累計有162間學校參與。

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太古小學校長葉碧君為首屆參加者，在歐洲考察目睹外國學生上課時非常開心。兩年前擔任該校校長後，她以「全校模式」推動正向教育，容許學生打機做運動，課室增設玩具區；學生在導修課完成功課後，可「競逐」不同設施的名額參加課外活動。學校也利用辦學團體太古集團的資源，讓學生體驗不同職業，甚至聯乘洗衣店舉辦工作坊，教授他們清洗不同污漬的科學原理，「就如學生經常跟我說，上學好像迪士尼一樣就好了」。

改變學校文化並非一朝一夕，作為「空降」校長的葉碧君坦言，花了很多時間建立關係，跟同事、學生和家長聊天，全力支援他們想做的事，例如支持學生在才藝表演中表演數學，有同事甚至有機會與曼聯球星交流。

第七屆參加者、匡智張玉瓊晨輝學校主任譚佩怡，通過監測汗腺活躍度智能手錶，「很多SEN（特教）同學，表面和內心並不一致，他也無法告訴你（自己的情況）」，手錶讀數遂成為一面「側鏡」，反映其交感神經狀況。教師先取得基礎數值，分析學生最佳學習狀態，根據讀數調整教學策略和流程，從而提升特教生的學習狀態。

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讀數除了協助教師，也成為學生的動力來源。譚佩怡憶述有學生雀躍地分享，前一天讀數遠高於平時，原因是做完了一份數學功課，「我問你『今日感覺如何』，你也很難解釋。儀器給予數值，讓學生自我介入和調整」。教師過去常常要求四處跳動的特教生冷靜，譚指分析讀數後，發現他們處於學習動機低位，真正需要的並非紓緩音樂，而是一張動態座椅。

社交情緒教育納課程

聖文德天主教小學校長李國釗曾任訓導老師，坦言過去對學生嚴格，一直思考懲罰之外，可以如何改變學生。

參加第三屆計劃後，他決定將社交情緒教育納入學校課程，測考次數由「6測2考」大減為「3考」，帶學生走入社區，接觸咖啡室、跌打館等。讓李國釗留下深刻印象是有讀寫障礙、學習動機較低的學生，變得敢於嘗試，發現他本身談吐不俗。踏入人工智能（AI）時代，他認為人文精神將更為重要，讓學生認知到能為社區出力更顯珍貴。

記者高俊謙

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