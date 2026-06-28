曾涉及「港獨」爭議 港大學苑即日起停運

有74年歷史，曾涉及「港獨」爭議的香港大學學生會官方編輯委員會《學苑》，在社交媒體宣布停運，形容於社會中擔任的歷史角色「已走到盡頭」。

稱「歷史洪流自然漲落」

學苑於晚上發表聲明，宣布即日起停止運作。Facebook截圖

《學苑》在聲明提到，自去年9月起兩度公開招募新一屆編輯委員會成員，惟未能成功籌組2026年度學苑編輯委員會，故即日（28日）起停止運作；形容多年來在積極推動校園及社會思潮，亦靜靜地凝視並記錄大學生的聲音，在不同時代擁有不同的立場與定位，惟今日在社會中擔任的歷史角色已走到盡頭，「並非令人惋惜痛心之事，只是歷史洪流自然的潮漲潮落」。

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《學苑》成立於 1952 年，為港大學生會官方編輯委員會，歷年曾出版《學苑》、《校園雙週》、《果籽》等報章及刊物，內容包括校園新聞、社會專題及文藝評論等。學苑初期以英文報章形式不定期出版，主要報導學生活動，至1959年改以中文出版，譯名《大學生》，後改名為《學苑》，取其「學術薈萃的地方」之意。

曾遭《施政報告》點名批評

《學苑》曾以不同形式參與學生運動，特別是1970年代保衛釣魚台運動、金禧事件、「反貪污、捉葛伯」等；亦關注香港前途問題、同性戀等社會議題。

隨着港獨爭議抬頭，《學苑》在2014年2月刊載「香港民族 命運自決」4篇專題文章，並結集為《香港民族論》，主張香港尋找「自立自決的出路」，被時任特首梁振英在2015年《施政報告》點名批評，形容對這些錯誤主張「不能不警惕」。2021年康文署以避免違反國安法為由，把《香港民族論》等9本書籍從公共圖書館下架。

本報記者

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