大灣區教育展首兩日2.8萬人入場 有中學稱申請顯著增長

在亞洲國際博覽館舉行的「第三屆（大灣區）香港一條龍學校教育展」，首兩日錄得2.8萬人次入場，約七成是大灣區家長，逾千名學生參與即場面試或筆試。有學校透露，兩日內已接獲300份插班申請表。

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教育展周五（26日）起一連三日在亞博舉行，有230間幼稚園、中小學及高等院校參展。首兩日錄得近2.8萬人次入場，較往往年錄得輕微增長，當中約七成是大灣區家長，其餘來自北京、上海、西安，甚至美國洛杉磯等。

展覽有累計逾千名學生參與即場面試或筆試，平均每間參展學校接獲逾百份申請表。中西區聖士提反堂中學連續第三屆參展，該校校長麥偉麟指，今年會場氣氛熱烈，插班生申請顯著增長，兩日內接獲約300宗申請，主要來自大灣區，又指即場面試學生的學術水平較往年高。

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曾任教育局、文化體育及旅遊局前局長的楊潤雄在開幕禮致辭，指香港教育不僅為本港及大灣區學子提供多元升學選擇，更能將經驗與大灣區其他兄弟城市分享與交流，香港亦能借鑒大灣區城市優勢，建立更互通的區域教育生態。他呼籲家長選校時不應只着眼學校名氣及硬件設施，而要深入了解學校的制度與管理文化。

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本報記者