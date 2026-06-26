DSE放榜2026｜JUPAS考生個人課程改選時間 突然倍增至48小時

中學文憑試（DSE）下月15日放榜，應屆考生將在7月16至18日期間，在個人時段內作課程改選。大學聯合招生辦法（JUPAS）日前突然延長改選時段，由以往的24小時倍增至48小時。據悉新安排旨為更充裕及彈性的時間，讓申請人在重要階段作出審慎決定。學友社學生輔導顧問吳寶城認同做法，讓考生有更多空間思考如何改選；香港輔導教師協會主席葉偉民亦認為，有助前綫教師在放榜後，有更多時間為學生輔導跟進。

升學專家稱延長是好事

應屆JUPAS申請人在本周三（6月24日）起，可登入帳戶查閱獲分配修改課程選擇的個人時段。吳寶城透露，JUPAS在周二晚於網頁發出的特別通告，首次提到今年的改選時段，由去年的24小時，倍增至48小時，「之前無收過通知。」據了解，今年聯招作相關安排，目的是為申請人提供更充裕及彈性的時間，在重要階段作出審慎決定。

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對JUPAS突然下延長改選個人時段，吳寶城認為是好事，「可讓考生有更多空間思考如何改選。」他指過往在DSE放榜後，考生只可在獲分配的24小時內，更改其JUPAS課程選擇，對學生比較急趕，尤其對於未作改選部署的考生，要在短時間內消化情緒及大量資訊，難免較為焦急和吃力，「如果獲分配的時段在第一天，更只有一日時間讓他們思考。」他估計JUPAS是次的改動，可能是理解考生的難處，以及電腦系統有改善，可容納更多申請人同時登入改選。

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香港輔導教師協會主席葉偉民亦認同做法，認為今年學生有更充裕空間，讓他們好好思考如何改選，時間不像以往般緊迫。「老師也可以有更多空間，為學生去做輔導及跟進。」

記者：陳艷玲

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