調查：6成受訪家長 對子女近視管理認知不足

本港學童的近視問題近年日趨嚴重。有光學產品企業的調查發現，逾7成學童的近視問題「隨年齡持續加深」，惟6成受訪家長表示只以近視度數評估子女眼部健康，對驗眼指標認知有限。有註冊視光師指家長在子女近視管理上存在認知不足、檢查缺口及缺乏跟進的問題，建議每半年帶子女驗眼，並按生活習慣及實際情況，制訂管理方案。

視光師倡每半年驗眼

生活易受光學產品企業委託，上月在網上訪問637名家長。結果顯示，有63%受訪家長不知道有方法可控制近視加深，6成人不知道有可減慢兒童近視加深的專用眼鏡，坦言不清楚驗眼流程的家長亦達62%。對於量度「眼軸長度」的驗眼技術，逾半受訪家長聞所未聞，逾7成人亦不知道「眼軸長度」較近視度數更能預測近視發展與眼疾風險；63%受訪家長只以近視度數，作為評估子女眼部健康的指標，意味配眼鏡只為求「看清」。3成人沒有持續帶子女進行眼睛檢查，4成人更直言屬被動型，僅在子女出現視力問題時始會驗眼。

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註冊視光師謝進坦言，「眼軸長度」技術是管理兒童近視發展的「黃金指標」，強調家長不應只在乎「看得清」，更應着重減慢近視變深的速度，降低其他眼疾爆發的風險；家長應盡早介入管理子女的近視發展，一旦錯過「近視控制黃金期」，學童或有較高風險出現深近視及相關眼疾。同是註冊視光師陳敏琪建議，家長應每半年帶同6至12歲的子女，進行一次標準化的眼軸監測，並根據他們的動態生活、自律程度及雙眼度數差異等情況，制訂合適的管理方案。

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本報記者

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