Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調查：6成受訪家長 對子女近視管理認知不足

教育新聞
更新時間：08:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：08:15 2026-06-26 HKT

本港學童的近視問題近年日趨嚴重。有光學產品企業的調查發現，逾7成學童的近視問題「隨年齡持續加深」，惟6成受訪家長表示只以近視度數評估子女眼部健康，對驗眼指標認知有限。有註冊視光師指家長在子女近視管理上存在認知不足、檢查缺口及缺乏跟進的問題，建議每半年帶子女驗眼，並按生活習慣及實際情況，制訂管理方案。

視光師倡每半年驗眼

生活易受光學產品企業委託，上月在網上訪問637名家長。結果顯示，有63%受訪家長不知道有方法可控制近視加深，6成人不知道有可減慢兒童近視加深的專用眼鏡，坦言不清楚驗眼流程的家長亦達62%。對於量度「眼軸長度」的驗眼技術，逾半受訪家長聞所未聞，逾7成人亦不知道「眼軸長度」較近視度數更能預測近視發展與眼疾風險；63%受訪家長只以近視度數，作為評估子女眼部健康的指標，意味配眼鏡只為求「看清」。3成人沒有持續帶子女進行眼睛檢查，4成人更直言屬被動型，僅在子女出現視力問題時始會驗眼。

延伸閱讀︰學童自殺過去3年近百宗中小學生自殺-九成為中學生-2526學年至今轉介個案已超越上學年

註冊視光師謝進坦言，「眼軸長度」技術是管理兒童近視發展的「黃金指標」，強調家長不應只在乎「看得清」，更應着重減慢近視變深的速度，降低其他眼疾爆發的風險；家長應盡早介入管理子女的近視發展，一旦錯過「近視控制黃金期」，學童或有較高風險出現深近視及相關眼疾。同是註冊視光師陳敏琪建議，家長應每半年帶同6至12歲的子女，進行一次標準化的眼軸監測，並根據他們的動態生活、自律程度及雙眼度數差異等情況，制訂合適的管理方案。

延伸閱讀︰衞生署發表學生周年健康報告-學生超重情況普遍-逾9成學生少做運動

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

 

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
11小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
13小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
11小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
12小時前
素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注
00:49
素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
突發
14小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
11小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
2小時前
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說。
08:56
譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說
影視圈
14小時前
順德「莫氏雞煲」熱潮已過　日銷200隻雞降至不足20隻。第一現場
順德「莫氏雞煲」熱潮已過？ 日銷200隻雞斷崖式降至不足20隻
即時中國
19小時前