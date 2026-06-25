五年規劃｜特首會見高教界代表 雷添良：北都大學城區面積料達1000公頃 相關院校支持此發展模式
發佈時間：13:58 2026-06-25 HKT
政府正就制定《五年規劃》進行多方諮詢，特首李家超聯同多名官員今早會見高教界代表。大學教育資助委員會主席雷添良在會後形容討論氣氛熱烈，又指政府計劃中的北都大學城區面積料達1000公頃，相關院校亦支持這種發展模式，預料政府將陸續公布其他細節。中文大學校董會主席查逸超相信，大學城區概念有助推動科技、教育、人才一體化。
雷添良：未為大學城發展設限 政府尊重院校自主
雷添良表示，與會代表均積極分享對五年規劃的期待，並形容五年規劃為未來工作作出清晰指導。他指規劃的方向相當明確，即北都大學城、國際專上教育樞紐、教育科技人才一體化發展，有關工作亦將是高教界未來五年的重要工作。此外，規劃框架靈活性非常高，未有為大學城發展模式和項目特別設限，反映政府尊重院校自主。
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他續稱，政府計劃中的北都大學城區面積料達1000公頃，包括企業、科研和城市建設，與會院校代表亦支持這種發展模式，認為需要完整的生態圈才能吸引國際人才和機構落戶。至於大學城發展的相關細節，他相信政府很快會公布。
對於北都大學城用地是否足夠、以及有否作劃分等，與會的中文大學校董會主席查逸超表示，大學城的概念以往只講教育和科技，現在將產業、人才及城市基本元素融合，將原先100公頃擴展至概念上的1000公頃，包括新田科技城和河套等園區，相信有助推動科技、教育、人才一體化。至於發展大學城的財務規劃，他指八大均有自身的財務監管，手持資本、發債能力等都不一樣，故各校都要審視自身能力，惟重申政府已預留100億元供大專院校申請使用。
城市大學校董會主席魏明德表示，特首在會上曾分享未來五年規劃和北都的元素，包括教育、科技、人才、產業和城市發展5大元素，相信北都大學城可為各院校提供更多的土地，以吸引更多科研人才來港發展，設立研究設施或辦公室，解決昔日發展科技業的「短板」。
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