五年規劃｜特首會見高教界代表 雷添良：北都大學城區面積料達1000公頃 相關院校支持此發展模式

政府正就制定《五年規劃》進行多方諮詢，特首李家超聯同多名官員今早會見高教界代表。大學教育資助委員會主席雷添良在會後形容討論氣氛熱烈，又指政府計劃中的北都大學城區面積料達1000公頃，相關院校亦支持這種發展模式，預料政府將陸續公布其他細節。中文大學校董會主席查逸超相信，大學城區概念有助推動科技、教育、人才一體化。

雷添良：未為大學城發展設限 政府尊重院校自主

中文大學校董會主席查逸超相信，大學城區概念有助推動科技、教育、人才一體化。歐文瀚攝

李家超（左四）與教育局局長蔡若蓮（左三）、政務司司長陳國基（中）今早在政府總部與雷添良（左二）等本地高教界代表會面。李家超Facebook圖片

雷添良表示，與會代表均積極分享對五年規劃的期待，並形容五年規劃為未來工作作出清晰指導。他指規劃的方向相當明確，即北都大學城、國際專上教育樞紐、教育科技人才一體化發展，有關工作亦將是高教界未來五年的重要工作。此外，規劃框架靈活性非常高，未有為大學城發展模式和項目特別設限，反映政府尊重院校自主。

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他續稱，政府計劃中的北都大學城區面積料達1000公頃，包括企業、科研和城市建設，與會院校代表亦支持這種發展模式，認為需要完整的生態圈才能吸引國際人才和機構落戶。至於大學城發展的相關細節，他相信政府很快會公布。

對於北都大學城用地是否足夠、以及有否作劃分等，與會的中文大學校董會主席查逸超表示，大學城的概念以往只講教育和科技，現在將產業、人才及城市基本元素融合，將原先100公頃擴展至概念上的1000公頃，包括新田科技城和河套等園區，相信有助推動科技、教育、人才一體化。至於發展大學城的財務規劃，他指八大均有自身的財務監管，手持資本、發債能力等都不一樣，故各校都要審視自身能力，惟重申政府已預留100億元供大專院校申請使用。

城市大學校董會主席魏明德相信北都大學城可為各院校提供更多的土地。歐文瀚攝

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城市大學校董會主席魏明德表示，特首在會上曾分享未來五年規劃和北都的元素，包括教育、科技、人才、產業和城市發展5大元素，相信北都大學城可為各院校提供更多的土地，以吸引更多科研人才來港發展，設立研究設施或辦公室，解決昔日發展科技業的「短板」。

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