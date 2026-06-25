學與教博覽開鑼 聚焦AI教育方案 教育城：《藍圖》推出 料入場人數增

隨着《中小學數字教育發展藍圖》推出，全港中小學將開展人工智能（AI）等數字教育策略。一年一度「學與教博覽2026」今日起一連三天展開，教育城行政總監林峯指，隨着《藍圖》公布，預料今年入場人數將有增長，而登記參觀人次已超越去年。不少參展商看準學校發展數字教育，包括推出學習及評估平台、利用AI協助監察學生心理健康的應用程式等，積極搶攻市場。

QS派專家來港演講

以「重塑教育：以人為本 應對未來」為主題的「學與教博覽2026」今日揭幕。適逢政府推出《中小學數字教育發展藍圖》，全港資助學校須將數字教育納入學校發展計劃，林峯指接受參展商申請時，已先行了解方案及其價值，以確保與《藍圖》有關；他透露，目前登記參觀人數已超越去年，預料入場人數更多，認為博覽有助學界、業界和政府部門交流，創造更適合香港特色的數字教育項目。

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智慧城市聯盟會長楊文銳亦指，期望更多老師入場，協助學校選用合適的產品。他亦透露，國際高教研究機構Quacquarelli Symonds（QS）將派專家來港，講述全球大學在教學上運用AI的趨勢，「不少學校都很緊張，很多大型論壇已滿座」。

博覽設逾600個本地及海外展位，不少參展商提出數字教育方案，其中跨國教育科技公司睿樂生，提供中小幼K-12階段的教育軟件及自適應評估系統，涵蓋英美澳等百個國家及地區學生的學業和健康表現，學生接受評估後，可用作對照外國同齡學生的水平，並針對強弱項，制訂合適教材及練習題。

負責人孫小姐表示，平台以「看見所有學生」為理念，累積逾28億個數據點；認為學生不能倚賴AI進行閱讀和分析資料，希望通過平台加以引導，提升學生的閱讀能力。

參展商搶攻市場

來自新加坡的「Zoala」則以學生心理健康支援為賣點，推出結合AI與專業輔導的手機應用程式，協助學生管理情緒及認識心理健康，目前已有4間本港中學試用。負責人李福偉指，平台通過「每日任務」形式，向學生教授心理健康內容，學生在聊天室交流時，平台通過AI分析分享內容，如偵測到持續負面情緒或潛在風險，將提醒學校教師及社工及早介入；但他強調尊重學生私隱，亦避免學生抗拒傾訴，平台不會向校方披露學生對話的具體內容。

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博覽除了舉辦校長論壇、主題演講、研討會及公開示範課等，今年亦首設「家長高峰會」，林峯指內容將包括在AI時代下如何平衡學生身心靈發展、堅定學生主導而非AI主導等。楊文銳續稱，往後的AI教育發展與學習，不止在課室進行，需要家長支持。

記者歐文瀚 實習記者張駿宏

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