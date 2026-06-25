理大生創作互動平台 助特教童玩遊戲練專注

巧妙設計可以解決社會問題。理工大學設計學院舉辦設計展，有畢業生創作多媒體互動平台，利用遊戲化訓練，提升特教生專注與手部協調能力；有學生設計護老椅，反思本港安老院的現況，期望長者坐得更舒服之餘，亦多一份尊嚴。

可按治療需要調整難度

今屆「理大設計展2026」展出約400件學生作品，包括首屆設計學（榮譽）文學士組合課程的畢業作品。碩士生蕭逸朗與左嘉茵創作的「SensePlay」，以中度至嚴重特教學生為對象的多媒體互動平台，結合硬體控制器、多媒體遊戲及數據分析。團隊發現市面針對中度至嚴重特教生的治療工具不多，而且普遍缺乏互動與趣味，未能長時間吸引學童投入，「SensePlay」特別把日常手部訓練轉化為遊戲內容，例如模擬轉動水龍頭等情境，讓學童在模擬環境中學習，讓治療變得「更有趣味、更具成效」。

為配合SEN學童「循序漸進」的治療需要，蕭逸朗指遊戲設計具彈性，允許治療師按學童情況調整阻力和時間，系統亦加入即時回饋和數據記錄功能，讓治療師更具體地掌握學童進度。現時，相關成果已與4間非政府組織分享，服務約30名SEN學生，期望未來能擴大規模，服務更多SEN學生。

周雪晴創作的「Tranquila」人體工學座椅，提升長者舒適度之餘，亦考慮到院舍實際需要。 吳艷玲攝

延伸閱讀：QS世界大學排名理大躋身全球前50-林大輝爭取落戶北都大學城

人體工學護老椅夠貼心

至於名為「Tranquila」（西班牙語「放輕鬆」）的醫學級人體工學座椅，由畢業生周雪晴創作，靈感源於她參觀安老院，見到長者久坐於護老椅，容易引致不適，甚至出現壓瘡及肌肉退化等問題。透過簡易裝置量度背部曲線，調整椅背承托，提升舒適度，並具備移動、鎖定及輕微擺動三種模式，提供適度活動與紓緩效果。設計亦考慮到院舍實際需要，方便照護人員操作。她期望作品傳達尊重與關懷長者信息，讓公眾反思樂齡設計。

延伸閱讀：JUPAS改選2026理工大學PolyU-10個最多人申請競爭最激烈課程-邊科近43人爭1學位即睇收生分數

實習記者 張駿宏

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<