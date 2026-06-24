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世界盃2026｜佛教志蓮小學「世界盃之夜」取消 改日間睇八強賽

教育新聞
更新時間：12:03 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:03 2026-06-24 HKT

將軍澳的佛教志蓮小學計劃在7月15日凌晨舉辦「世界盃之夜」，掀起兩極討論。校方今日宣布經仔細考慮，並根據家長的意向，決定將「世界盃之夜」調整為7月12日上午舉行，即八強半準決賽的最後一場。校方指，當日將以同樂日形式舉行，冀能使更多家長與子女透過親子觀賽、互動體驗及學習攤位。

睇波活動將以同樂日形式舉行

早前有網民在社交平台分享一張小學向家長發放通告，內容有關校方擬於7月15日凌晨2時半在校內舉行「世界盃之夜」。網上截圖
早前有網民在社交平台分享一張小學向家長發放通告，內容有關校方擬於7月15日凌晨2時半在校內舉行「世界盃之夜」。網上截圖

延伸閱讀：有小學擬辦「世界盃之夜」 7.15凌晨2點半返學校睇四強 網民反應兩極：貼地定搞着老師？

佛教志蓮小學指，早前向家長發出的「世界盃之夜」活動通函，純屬初步的家長意向調查，對於引起各界關注與討論表示致謝，為積極回應及重視社會各界與家長的意見，校方將優化活動安排，「讓更多家長和學生能夠親身參與這項四年一度的體育盛事」，改為7月12日（周日）上午，以同樂日形式舉行。當日設親子觀賽、互動體驗及學習攤位等活動，「讓大家可以在真實情境中去學習尊重、合作、堅毅、欣賞等價值觀，同時鼓勵學生多做運動、培養健康生活習慣」。

延伸閱讀：世界盃2026｜林文燦英文小學直播韓國VS捷克 不少學生撐孫興慜 家長：暑假與子女半夜「睇波」

校方早前擬於7月15日凌晨2時半在校內舉行「世界盃之夜」，當晚為四強賽事，要求家長及學生於凌晨兩點集合，引起網上兩極討論，有人質疑深宵活動未必適合小學生，亦涉及交通、教職員深宵當值等實際問題。

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