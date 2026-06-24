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DSE︱學校推薦直接錄取計劃 科大取錄逾4成申請人

教育新聞
更新時間：11:44 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:44 2026-06-24 HKT

第5屆「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），近日陸續公布結果。科技大學透露，逾4成申請人經SNDAS獲得取錄，但未透露具體人數，形容他們在學術、體育、藝術、科研及創新思維等多個範疇均表現卓越，展現多元才能；通過計劃獲錄取者可獲一次性5萬元獎學金，並按文憑試甲類，或數學延伸部分取得的「星級」成績，自動獲發相應金額的入學獎學金。

科技大學取錄逾4成SNDAS申請人。資料圖片
科技大學取錄逾4成SNDAS申請人。資料圖片

科大今年度共25個課程參與SNDAS，校方指最受歡迎的課程為計算機科學及工程學系，反映科大在計算機科學及人工智能領域的領先優勢；理學A組、機械及航空航天工程學系及工商管理課程，均受獲推薦學生青睞。

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