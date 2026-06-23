保良局陳南昌夫人小學增設桌球室 「篤波」納小六體育課程

隨着康樂文化事務署去年放寬部分桌球館最低入場年齡及限制時間，桌球再被視為老少咸宜的運動。有小學更打破傳統，在校園內增設桌球室，新學年更將桌球全面納入小六體育科恆常課程。有小學生坦言，每次「篤波」如同將壓力「一起打走」，令她更專心上課。

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學校於新學年起，將桌球運動全面納入小六體育科恆常課程內。學校提供

新蒲崗的保良局陳南昌夫人小學昨日為全新桌球室揭幕，由「神奇小子」之稱的著名桌球手傅家俊剪綵。校長陳雪荺解釋，校方希望學生在安全健康環境認識桌球，今學年起騰出空間，設置專屬桌球室，強調每名學生應獲得相同學習機會及選擇，尤其不少人來自基層家庭，希望讓所有學生有機會體驗桌球樂趣，「人人都有得學」。

校方已試行將桌球納入小六體育科恆常課程，全年設四堂課，涵蓋「枕手」、「握手」、「企位」，透過直線練習及角度球瞄準法訓練擊球準確度等，亦會教授桌球基本安全守則，之後讓學生分組練習和對戰。新學年將根據經驗，調整桌球運動課程設計和課堂時數。

校方所用的桌球枱，考慮到不同身高學生的需要。學校提供

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為確保課程持續發展，校方計劃暑假前為全校體育老師提供桌球教學培訓，長遠期望成立校隊參與比賽。另外，校方亦為小四及小五生開辦周六興趣班，暫時名額12個，競爭激烈。

小六生馬雯雯體驗了4課桌球運動，形容每次打桌球的一刻，都如同將壓力「一起打走」，「篤波」亦令她更專心上課。另一小六生梁芷珊稱，打桌球能調節她的心情，希望日後參加桌球校隊。

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本報記者