宋王臺VS宋皇臺？8月新郵票設計被質疑寫錯字 香港郵政咁解釋

香港郵政日前公布下半年郵票發行計劃，8月發行一套講述九龍城區變遷的特別郵票，但一枚展示「宋王臺」石刻的郵票，設計卻掀起討論。有讀者向《星島》指，「宋王臺」早於1950年代已正名為「宋皇臺」並沿用至今，初中中史科教科書內容均列為「宋皇臺」，質疑郵票疑似設計錯誤。香港郵政解釋設計是「依從文物主體上的真實刻字」，反映文物在不同時期的保存狀態，但有專家認為郵票上標示不清晰，建議參照古物古蹟辦事處做法，標明為「『宋王臺』刻石」，以避免出現歧義。

一字之差 涉正名爭議

一套4枚的「香港今昔系列：九龍城區」特別郵票將於8月20日發行，描繪區內景貌的今昔變遷，其中面值5.8元的郵票展示昔日的宋皇臺聖山，與今日宋皇臺花園內僅存刻石。香港郵政另發行一枚小全張，背景是一幅展示郵票上各地標的東九龍地圖，同樣以「宋王臺」標示地點。

有讀者質疑，郵票上的「宋王臺」字眼有錯誤之嫌，因為刻石的「王」字是沿用元修《宋史》，未把南逃到香港的端宗與帝昺視為正統的誤稱。直到1959年宋皇台花園落成，政府決定正名為「宋皇臺」，並以此命名公園及道路，迄今仍豎立在花園內，由已故歷史學家簡又文撰寫的《九龍宋皇臺遺址碑記》，有交代這段歷史；「宋皇臺」地名沿用至今，包括2021年啟用的港鐵宋皇臺站。

現行初中中史科課程，有提到端宗與帝昺二帝在港事跡的歷史。記者翻查多本新版教科書，均以「宋皇臺」作為地名，而特定指「宋王臺」刻字時，則使用「『宋王臺』石刻」。古蹟辦在宋皇臺站的考古陳列，展覽手冊亦有相同描述，以「宋皇臺」為地名，而泛指現存的石刻時，則標明為「『宋王臺』刻石」(Sung Wong Toi Inscription Rock)。

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香港郵政：依從真實刻字 專家認為不清晰

香港郵政回應《星島》指，該套郵票設計過程曾參考有關「宋王臺」刻石的官方資料，包括古蹟辦及其他相關資料，強調不論是昔日聖山的巨石，還是移置後的石碑，刻石本體上的雕刻字樣，均清楚顯示為「宋王臺」三字，故「依從文物主體上的真實刻字」，分別以「宋王臺（聖山）」及「宋王臺」作標示，以展示文物在不同時期的保存狀態，「而非描述周邊地理空間或街道名稱的演變」；又指設計過程會諮詢相關持份者，參考意見和建議，務求令郵票設計能準確反映主題內容。

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《星島》就此請教香港歷史文化研究會會長葉德平與本地史學者陳志華，兩人均認為郵票上「宋王臺」字眼不清晰，建議參照古蹟辦做法，把「宋王臺」字眼改為「『宋王臺』刻石」。葉德平指，刻石上「宋王臺」雕刻字樣固然有其歷史背景，但郵票反映現貌的下半部分，只標示「宋王臺」令人混淆為地名，而非刻石本身；陳志華亦認為，在郵票的有限篇幅下，這樣修訂較為適合。至於上半部分，陳志華指二戰前「宋王臺」地名尚未正名為「宋皇臺」，故標示為「宋王臺（聖山）」尚屬合理。

本報記者

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