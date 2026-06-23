恒大推「博雅未來」課程 培養自主思考創新能力

社會發展一日千里，不少大學都在審視教學的內容。 恒生大學在今學年推出全新「博雅未來」（FuturEdge）課程，改革原來的通識教育。共同核心課程總監黃沐恩（圖右）指，課程任務是培養學生的社會責任感、自主思考及創新的能力，讓他們能在未來社會中自由追夢，而非單純成為「別人的工具」。

新課程聚焦三大領域

新課程聚焦三大領域，分別是人類發展及社會責任、多元文化及全球在地化意識、創新、科學技術及數碼素養。黃沐恩解釋，改革源於傳統學科分類僵化，「『可持續發展』屬於人文、社會科學還是科學？」他認為現時社會存在的問題，不可以靠分科來解決，需要跨學科合作，「未來社會將是人與人關係更緊密，很多事情要合作才能完成，問題也要共同解決。」新課程特意涵蓋這些主題，培養學生相關技能，讓他們將來能實踐所學。

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教學方式上，「博雅未來」強調多元體驗式學習，告別過往的單向授課。共同核心課程講師關灝泉（圖左）指，學生通過討論、實地考察、模仿等，亦可學習到知識，甚至學得更全面，以探討愛、性與親密關係的課程為例，學生需設計交友程式個人檔案，過程中思考流行文化如何塑造感情觀念，讓學生更投入課堂，比單純講授概念更能引發他們思考，促進對理論的全面理解。

改變以往筆試評估模式

新課程亦改變以往以筆試或論文為主的評估模式，轉為項目製作、反思報告、課堂參與等，甚至由師生共同制訂評核準則。黃沐恩指，傳統評核未必反映到學生的學習成果，強調評估本身應是學習途徑之一，而非純粹用來分等級。然而，關灝泉坦言，並非所有學生都適應體驗式的學習，或不太積極參與課堂討論，故允許他們以文字表達自己的意見等，包容不同學習的風格。

黃沐恩形容，教師角色已從「教導」轉為「陪伴」，尤其現今資訊唾手可得，教師更應與學生共同探索和研究未知的知識領域，形容是「共同學習的過程」。

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實習記者 張駿宏

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