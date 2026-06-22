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本港學生每日學習逾9小時 睡眠未達國際建議水平

教育新聞
更新時間：21:44 2026-06-22 HKT
發佈時間：21:44 2026-06-22 HKT

香港研究協會公布「香港學生時間分配型態」調查，發現港生整體學習日均超過9小時，雖然整體日均自由遊戲和運動時間，高於世衛建議的「每天1小時」的指標，但睡眠時間較美國疾病控制及預防中心建議少約1小時。協會建議，當局加強推廣小一至小三不設傳統考試的措施，並研究取消全日制學校期中考試，以「實質減輕學生學業負擔」。  

協會上月以電話抽樣訪問1079名中小幼學生家長及中學生。結果顯示，在整體學習時間中，本港學生日均在校上課時間約為6.4小時，中學生的在校時間最長，約為6.6小時，而小學生和幼稚園的在校時間，則分別為6.9和4.7小時。協會表示，港生整體課時水平，仍然高於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均水平。調查亦指出，本地學生在課後處理課業上日均花3.1小時，而中學生平均每日課後學習時間最長，達到3.6小時，小學及幼稚園學生分別為2.6小時及2.9小時。

延伸閱讀：學者倡整合資源-支援特教生精神健康

在休息時間方面，調查發現整體日均睡眠時間為7.6小時，中學生更只睡7.1小時，而小學生和幼稚園學生分別為7.8和8.2小時，較美國疾病控制及預防中心建議時數略少約1小時。協會指，反映了在高強度的學習環境下，睡眠不足仍是普遍學生所面對的問題。

何君健攝。
何君健攝。

調查亦發現，家庭在時間分配上出現矛盾，有逾8成受訪家長及學生稱「曾經就此發生過爭執」，6成3人更每星期至少出現一次爭執。協會認為現象是「相當普遍」，建議當局應進一步關注情況。隨着人工智能的急速發展，協會呼籲當局應主動推動「跨學科及體驗式學習」，開展更多的升學及職專出路，發展學生的創新能力和靈活應變力，為自身作出更合適的生涯規劃；又建議當局研究減少傳統考試安排，以紓緩學生的學業壓力。

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