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電子學習配套計劃第三批學習成果公布 國畫3D模型獲資助

教育新聞
更新時間：20:33 2026-06-22 HKT
發佈時間：20:33 2026-06-22 HKT

本港正發展數字教育。教育局公布第3批電子學習配套計劃，共12個獲資助項目成果，供學校訂閱並於2026/27學年使用。有大學將中國古代畫變成3D模型，讓學生仿如置身畫中風景認識國畫；另有大學推出實時實驗平台，助學生遙距控制儀器。

延伸閱讀：AI教育應用展 電子學習配套計劃22項目全亮相 施俊輝︰冀科技成教師教學得力助手

12個項目成果包括多間院校的項目，包括由浸會大學歷史系帶頭研發「史觀」3D古畫電子教學平台，配合中史科課程大綱製作藝術史教材配套，讓學生掌握透視法，並認識中國與歐洲畫作的異同，現有畫作模型包括《明皇幸蜀圖》、《谿山行旅圖》等；工大學應用物理學系開發的實時實驗平台「BL365」，可讓學校實驗室設備，將經由互聯網連接理大伺服器，用家可以遙距控制儀器，實時觀察實驗情況並獲取數據。AI教學分析平台「教室智助+」由教育大學特殊教育與輔導學系、教大整全發展中心營運，結合教學評估表及AI演算法，評估教學設計、課堂表現與管理等。

延伸閱讀：數字教育｜教育局：153校訂閱電子學習配套計劃首批成果

教育局表示，學校可使用優質教育基金的贊助，訂閱三批項目於2026/27學年使用，學校如計劃在2026/27上半學年開始使用並申請贊助，須於9月30日或之前申請。當局早前由優質教育基金撥備5億元，共有22個獲資助項目，其中首兩批共9個項目成果，已分別於去年6月及今年1月發布。

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