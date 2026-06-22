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港大調查：幼童牙患或與家庭經濟情況相關 深水埗、黃大仙蛀牙率高達37% 灣仔及中西區僅20%

教育新聞
更新時間：16:34 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:34 2026-06-22 HKT

香港大學牙醫學院獲馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會幼童健齒計劃」，為幼稚園學童提供到校口腔檢查，及早發現蛀牙風險。團隊調查24/25學年全港幼稚園學童蛀牙情況，發現幼童牙患情況與家庭經濟情況或存在關聯，蛀牙盛行率最高的地區，依次是深水埗、黃大仙、葵青、觀塘及北區，均錄得35%或以上，而深水埗及黃大仙更高達37%；反觀灣仔及中西區僅20%，蛀牙盛行率全港最低。

參與計劃兒童平均蛀牙由1.5隻降至1隻

團隊為多間幼稚園提供牙科服務。港大提供
團隊為多間幼稚園提供牙科服務。港大提供

團隊過去6年半，為全港810所幼稚園提供牙科服務，惠及約19萬名兒童，發現逾25萬隻蛀牙。根據2020年9月至今年2月的牙科服務數據，參與計劃的兒童蛀牙盛行率由38%降至28%，平均蛀牙數目由1.5隻降至1隻，反映計劃有效改善兒童蛀牙狀況。團隊亦追蹤23/24學年接受氟化氨銀（SDF）治療的蛀牙個案，在8063隻蛀牙樣本中，96隻最終脫落、266隻接受補牙治療。扣除脫落及補牙個案，4836隻蛀牙經SDF治療後停止惡化。數據證實每年一次的外展SDF治療，成功阻止63%蛀牙繼續惡化。95%的幼童在接受檢查時沒有出現牙科恐懼或焦慮情況，有效減低幼童對牙科檢查的抗拒與負面感受。

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數

港大副校長（健康）劉澤星，強調兒童階段口腔保健護理的重要性。港大提供
港大副校長（健康）劉澤星，強調兒童階段口腔保健護理的重要性。港大提供

港大副校長（健康）劉澤星指，越來越多醫學研究證實，蛀牙及牙周炎等口腔問題，會增加未來罹患心臟病與免疫疾病的風險，凸顯在兒童階段口腔保健護理的重要性。計劃不僅改善兒童口腔健康，長遠更可降低嚴重疾病的整體發病風險，惠及全民健康。醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟亦指，政府積極推動基層醫療發展，將「重治療、輕預防」扭轉為「重預防、早發現、早治療」，讓巿民在社區中獲得適切的健康支援。

延伸閱讀：牙醫註冊條例｜8.24起生效 5.27提交立法會進行先訂立後審議程序

本報記者

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