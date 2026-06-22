方大推「腦神經多元」助特教生展潛能 申請400萬資助 冀消除歧視與偏見

特殊教育需要日益受重視，但特教生往往面對各種困難。聖方濟各大學有逾5%為特教生，較其他大學為高，學校成立專責單位，為他們提供貼身學習支援。方大研究生院院長陳德茂指，進入人工智能（AI）時代，有望利用科技釋放特教生潛能，校方正申請400萬元資助，成立專門推廣的「腦神經多元研究中心」，以新概念去除社會對特教的歧視與偏見。

舉辦講座邀嘉賓分享

「腦神經多元」（Neurodiversity）是指人類在認知、學習、溝通等的自然差異，包括特教生所涵蓋的自閉症譜系、專注力不足及過度活躍症、讀寫障礙等。方大副校長（研究及發展）盧鐵榮指，特教生很多行為與腦神經有關，現時外國一般採用腦神經多元，而不再使用特教概念。他透露，方大有5.5%為特教生，較其他大學1.5至2%高，早於4年前未正名大學時，校方已撥出700萬元聘請專業支援團隊，去年再撥1500萬元推行5年計劃，貼身跟進特教生需要。

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校方目前正與香港專業進修學校合作，向研究資助局申請400萬元資助，成立私立院校首個腦神經多元研究中心，加強推廣概念。校方正發展新輔導方式，在家庭輔導小組推動「多家庭敘事治療」，擺脫傳統的一對一諮詢，促進同儕支持，協助子女重塑身份認同，日後有望在其他私立大學使用。為讓師生和社會大眾了解腦神經多元，校方至今舉辦8場講座，邀請嘉賓分享。

融合教育在港推行多年，方大研究生院院長陳德茂坦言，過去的教學方式期望他們緊跟模範，「坐定定」、與別人有眼神接觸，特教生需要假裝正常人生活，扼殺了他們的才能，把其特性「打殘」。隨着進入AI時代，陳德茂相信特教生對特定範疇非常專注，在科技發展下將大有作為，融合教育進入「轉彎位」，「科技是很好的中介，同學能被它們協助，亦能帶領它們發展」，自資院校能有更前衛的方法提供支援。他期望通過家庭輔導小組，能改變家長的心態，釋放特教生才能。

辦學「不問起點終點見」

專注青年工作的盧鐵榮，以「打預防針」比喻支援特教生的方式，指青年問題有4個方法處理，包括輔導、做義工、威嚇，但最有效是提升自信心，學生需先取得成功感。他坦言自己也是過來人，女兒在19歲診斷為特教生，即使不知道女兒的特殊需要，他一直以提升自信心為宗旨栽培，最終她亦找到自己的去路，今年更獲得劍橋大學兩個博士學位錄取。

他指，方大辦學理念是「不問起點終點見」，強調人生不到終點，不知道人生旅程中有甚麼發生，重申最重要是給予特教生機會。

記者 高俊謙

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