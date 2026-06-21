港大偕3中小學合製智能巢箱 助保育極危小葵花鳳頭鸚鵡

屬極度瀕危物種的小葵花鳳頭鸚鵡，在本港落戶已逾60年，現時全港約有200隻，佔全球餘下族群約10%。香港大學生物科學學院研究發現，在港族群出乎意料地保留高度遺傳多樣性，部分個體甚或保留在印尼部分原生地區已消失的遺傳譜系，有望成為保育資源；大學更與3間本地中小學合作推動保育，設置4個人工巢箱，以持續監測其族群狀況。

分析顯示港族群未呈嚴重遺傳衰退

研究團隊與3間本地學校合作安裝特別設計的人工巢箱，當中由鰂魚涌小學贊助的巢箱已安裝於維多利亞公園。港大提供

西營盤聖類斯中學校園內亦有安裝人工巢箱，吸引小葵花鳳頭鸚鵡使用。

港大生物科學學院Merilä實驗室的研究團隊表示，印尼的原生小葵花鳳頭鸚鵡族群因過往被大量捕捉作寵物貿易，加上棲息地流失，數量已降至不足2000隻。同時，香港族群雖規模細小且相對孤立，但團隊早前為香港小葵花鳳頭鸚鵡進行全基因組測序，並與原生分布地區的族群作比較、以及研究分析牠們的遺傳健康、來源及潛在保育價值時，發現牠們至今未出現小型孤立族群常見的嚴重遺傳衰退。

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研究顯示，本港小葵花鳳頭鸚鵡存在多項特性，包括與其他野生鸚鵡族群相若的高遺傳多樣性；帶有多個小葵花鳳頭鸚鵡亞種的遺傳特徵，不少個體更呈現混合血統；逾半數採樣個體帶有與印尼龍目島或鄰近地區相關、且在相關地區可能已局部滅絕的母系譜系；部分個體呈較高近親繁殖水平，或需要作持續監測；實際參與繁殖的個體數量仍然偏低，或影響族群的長遠存續。

團隊認為，本港小葵花鳳頭鸚鵡未來或可為印尼原生族群提供重要基因資源，幫助提升其遺傳多樣性。

研究的第一作者、港大生物科學學院Astrid Andersson指，本港的小葵花鳳頭鸚鵡族群在過去約60年間於城市環境中繁衍，為了解小葵花鳳頭鸚鵡不同亞種之間雜交帶來的遺傳影響，提供難得的自然研究案例，「牠們可被視為潛在的『生物多樣性方舟』，有助防止物種走向滅絕。」

港島置14人工巢箱 監察鸚鵡生態

研究團隊正與本地學校合作，安裝特別設計的人工巢箱，參考澳洲原型設計，並經改良以適應香港潮濕的氣候；箱內亦設有攝影機，讓研究人員及學生可在不干擾雀鳥的情況下，觀察其繁殖行為。目前團隊已與薄扶林弘立書院、西營盤聖類斯中學及英基學校協會鰂魚涌小學合作安裝4個人工巢箱，當中鰂魚涌小學於維多利亞公園設置巢箱；另外10個巢箱亦已在管理部門的支持下，安裝於港島多個市區公園。

Andersson表示，香港因颱風及樹木修剪，失去超過六成作為小葵花鳳頭鸚鵡重要天然巢穴的天然樹洞，令牠們面對「住屋危機」，「透過與本地學校合作，我們正為牠們提供安全的繁殖空間，避免失去這個在全球保育上具有重要意義的城市族群。」但團隊強調，遷移或野放安排均不宜急進，須先進行審慎的風險評估、威脅緩解、生物安全規劃及長期監測。

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項目合作者、樹藝師兼巢箱設計者黃嘉漢相信，這項計劃為年輕人提供參與城市保育和實踐保育行動的寶貴機會，學生可協助製作及安裝巢箱，並學習城市野生動物設計的相關知識。今次研究內容已於國際期刊《Evolutionary Applications》發表。

本報記者

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