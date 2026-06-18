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數字教育藍圖︱數字教育教師培訓啟動 教育局8月起辦研討會工作坊

教育新聞
更新時間：18:52 2026-06-18 HKT
發佈時間：18:52 2026-06-18 HKT

教育局日前公布《中小學數字教育發展藍圖》，要求教師須在3年內接受至少30小時的數字教育相關培訓。當局今日發出通告，將在7至9月啟動首期培訓課程，提供分層式、多元化的數字教育專業發展活動，並為校長、副校長及中層管理人員，舉辦學校人工智能教育「策動篇」研討會與「實踐篇」工作坊，以加強他們對校本人工智能教育的規劃與執行能力。

延伸閱讀：《數字教育藍圖》出爐訂AI素養學習架構 教師每3年須完成30小時以上培訓

助學校管理層規劃校本AI教育

「策動篇」研討會在8至9月舉行4場，以面授及線上方式進行，每場參與人數達2000人，內容包括介紹香港數字教育發展方向與策略、探討如何推展《中小學人工智能素養學習架構》，引導學生「學好AI」、「善用AI」和「負責任地用AI」，亦分享學校將數字教育融入自評循環及規劃的良好示例。

至於「實踐篇」工作坊，將於9月底至10月舉行，只設實體進行，每場60人。內容涉及如何因應校情與學生需要，編寫學校發展計劃；擬定全校參與模式人工智能教育的「學教評」推行策略；利用自評數據評估各項推動人工智能教育工作的整體表現及成效等。

延伸閱讀：數字教育藍圖︱考評局研DSE部分科目試行電腦化

各科AI培訓同步啟動

當局亦提供基礎應用和進階程度的「人工智能素養」培訓，以及「人工智能+科目」與「人工智能領導」培訓，分別裝備教師在不同學科和跨學科的教學專業能力，以及強化學校領導推動科技賦能教育的領導和策劃能力。當局亦預告，將於9月公布第二期培訓課程。

當局在未來3個學年提供每年5萬個培訓名額，目標為全港教師完成基礎AI素養及「AI+科目」培訓。全港資助學校須將數字教育納入學校發展計劃，當局將在27/28學年起展開視學。

本報記者

 

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