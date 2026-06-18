科大啟動企業合作夥伴計劃 助建機器人產學研生態圈

機械人發展迅速，應用場景更為普及，產學研合作更為緊密。科技大學鄭家純機器人研究院啟動「企業合作夥伴計劃」，與相關科企建立協作平台，以建立「機器人產學研生態圈」。科大副校長（研究及發展）鄭光廷指，科大學者的科研成果將透過計劃，在真實應用場景中測試與優化，加速業界技術升級換代，逐步形成結合產學研的互助互利發展生態。

鄭光廷指，科大學者的科研成果將透過計劃，在真實應用場景中測試與優化，加速業界技術升級換代。 科大提供

施凌期望建立可持續發展的協作平台，讓科研、產業與人才培育緊密銜接。 科大提供

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科大提供研究技術 業界助場景應用

夥伴計劃首批參與企業來自無人系統、空中機器人、船舶系統、電力設備、計算與晶片技術、光學技術等領域，各方將共同建立協作平台，科大提供研究支援與技術基礎，企業夥伴則提供測試場景及應用環境；學生可親身參與相關項目或到企業實習。科大副校長（研究及發展）鄭光廷，研究院成立以來，科大在控制與機器人、無人系統、智能交通與製造、機器學習等領域的研究已建立堅實實力，今次計劃為學界及產業界搭建協作平台，有助進一步促進AI技術與各行各業深度融合，尤其在推動人形機器人的落地應用、具身智能發展方面，發揮關鍵作用。

科大鄭家純機器人研究院院長、電子及計算機工程學系兼化學及生物工程學系教授施凌指，推動企業合作夥伴計劃，旨在建立可持續發展的協作平台，讓科研、產業與人才培育緊密銜接，期望逐步將合作由個別項目，延伸至更廣泛的應用層面，使機器人及具身智能技術，可在不同產業中找到合適的發展路徑。

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籌備具身智能碩士課程 明年正式開課

研究院正計劃推出與機器人及具身智能相關的工學碩士課程，學生首年於科大修讀由電子及計算機工程學系和機械及航空航天工程學系開設的課程，其後參與為期一年的實習，在真實工作環境中學以致用。課程預計9月起招生，首屆學生在2027年秋季正式入學。

校方亦舉行首屆機器人行業高峰會，吸引逾16間機構代表參與，邀請滴滴自動駕駛首席技術官盛克華、洛桑聯邦理工學院智能系統實驗室主任Dario FLOREANO、美的集團中央研究院機器人研究所所長陳文杰、騰訊Robotics X實驗室主任張正友等擔任講者，分享機器人及AI技術的最新發展方向與應用情況。

本報記者

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