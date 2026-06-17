浸大獲眾富基金會捐1000萬元 推動轉化醫學研究

浸會大學獲眾富基金會捐贈1000萬元，以祝賀浸大創校70周年，其中700萬元捐款將支持新成立「前沿轉化醫學研究院」尖端科研項目，其餘300萬元將撥予浸大持續教育學院領導、關顧香港專上學生心理健康的研究項目。浸大校董會暨諮議會主席黃英豪感謝眾富基金會慷慨捐助，讚揚創辦人，長江實業集團執行董事趙國雄對母校的深厚情誼，以及回饋社會的熱忱。

眾富基金會創辦人趙國雄及主席趙譚惠冰，早前參觀香港中醫醫院。 浸大提供

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7成損款推動前沿轉化醫學研究院

獲資助的「前沿轉化醫學研究院」匯聚諾貝爾生理學或醫學獎得主邁克爾．霍頓、藥物研發專家Robert J. Spiegel等世界級科研人員，聚焦醫療器械、診斷、疫苗、綜合醫學、中醫藥與生物醫學科學研究的創新和轉化，以促進新發現。至於浸大持續教育學院領導的「以體育與遊戲為切入點：預防自殺與促進香港專上學生的心理健康」研究項目，結合朋輩支援和體育與遊戲為本的策略，旨在提升學生的求助意願及整體心理健康。

黃英豪：彰顯母校情誼與回饋熱忱

黃英豪形容，趙國雄的慷慨捐贈，充分彰顯他對母校的深厚情誼與回饋社會的熱忱，既為「前沿轉化醫學研究院」注入強大動力，加速醫學創新轉化為實際應用，亦關顧青少年心理健康，為廣大社群帶來深遠裨益。

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眾富基金會在2007年由趙國雄與妻子趙譚惠冰成立，基金會多年捐助浸大各領域的發展，包括「中藥藥效組分知識產權保護戰略研究計劃」及「CARE舍堂村計劃」等。



本報記者

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