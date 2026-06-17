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大學排名｜教育與教育研究學科 中大居全球第一

教育新聞
更新時間：12:07 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:07 2026-06-17 HKT

《美國新聞與世界報道》「全球大學排名」同時公布各校在不同科目表現，中文大學有15個學科位列全球前50、6個學科躋身全球前20，教育與教育研究學科與腸胃及肝臟學，更分別位列全球第一及第二。城大亦有15科排名全球50強，10個科目位列全港第一。

城大10科列全港首位

排名資料顯示，中大共41個科目上榜，除教育與教育研究學科及腸胃及肝臟科外，計算機科學亦位列全球第7，人工智能（AI）和藝術與人文均列全球第9，內分泌及代謝科則排第19；其他在全球前50的科目，包括社會科學與公共健康、臨牀醫學以及放射科、核子醫學和醫學影像科等。中大醫學院指，今年共5科位列亞洲三甲，腸胃及肝臟科、內分泌及代謝科與臨牀醫學科榮膺亞洲第一，前兩者更連續5屆成為居首，院長趙偉仁形容佳績絕非僥倖，未來將繼續深化跨學科協作，加速將實驗室的突破，轉化為臨牀應用。

延伸閱讀：大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升

延伸閱讀：大學排名｜中大蟬聯《美國新聞與世界報道》全球最佳大學排名全港第一

港大有47個科目上榜，當中教育與教育研究排全球第2，微生物學全球第4，傳染病學位列全球第6，社會科學與公共健康則排全球第10。城大亦有10個科目排行全港第一，包括化學工程、電機與電子工程等，另有15科位列全球50強，包括材料科學、物理化學、凝聚態物理。

本報教育組

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