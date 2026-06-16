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中大蟬聯《美國新聞與世界報道》全球最佳大學排名全港第一

教育新聞
更新時間：20:56 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:56 2026-06-16 HKT

香港中文大學（中大）在 《美國新聞與世界報道》2026-2027年度全球最佳大學排名位列第28位，較去年躍升9位，連續4年蟬聯全港第一，並位列亞洲第五。在學科排名中，中大15個學科位列前50，其中6個學科躋身全球前20，其中教育與教育研究學科更位列全球第一，腸胃及肝臟學則位列全球第二，彰顯中大於教研方面的卓越實力。

中大醫學院院長趙偉仁表示，中大醫學院作為全球最年輕的頂尖醫學院之一，是全體教職員、研究人員、臨床醫護團隊以及校友多年來默默耕耘、精益求精的成果。資料圖片
中大醫學院院長趙偉仁表示，中大醫學院作為全球最年輕的頂尖醫學院之一，是全體教職員、研究人員、臨床醫護團隊以及校友多年來默默耕耘、精益求精的成果。資料圖片

中大醫學院學科表現突出，多個醫療學科包攬全港第一，穩居亞洲三甲，當中，腸胃及肝臟科、內分泌及代謝科、臨床醫學科、外科，以及放射學、核子醫學及醫學影像科，同時位列「亞洲三甲」兼「全港之冠」；「腦神經科學及行為科」、「腫瘤科」亦榮登全港第一位，涵蓋多個臨床及科研重點領域。

延伸閱讀：中大文物館舉辦 懷海堂藏贈乾隆文物展

當中腸胃及肝臟學科實力全球領先，連續四屆穩守全球三甲席位；該學科與內分泌及代謝科，更連續五屆問鼎「亞洲之冠」。而臨床醫學科亦延續勢頭，連續第二年榮膺「亞洲第一」。

中大醫學院院長趙偉仁表示，中大醫學院作為全球最年輕的頂尖醫學院之一，是全體教職員、研究人員、臨床醫護團隊以及校友多年來默默耕耘、精益求精的成果。透露未來將繼續深化跨學科協作，加速將實驗室的突破轉化為臨床應用，成為全球醫療創新的重要引擎，為香港、國家乃至全人類的健康福祉作出更實質的貢獻。

延伸閱讀：中大研究：服用第三代標靶藥逾半肺癌患者7年無惡化

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