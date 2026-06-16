應科大聯盟與中中聯會簽合作備忘錄 加強推廣職專教育路徑

近年教育界致力為學生建立職業專才教育階梯，應用科學大學聯盟與香港中文中學校長聯會昨日簽署合作備忘錄，同意加強推廣應科大及職專教育路徑，並透過經驗交流與資源共享，提升應用教育在中學階段的認知與認受性，共同推動職專教育的發展。香港中文中學聯會主席、香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻期望能配合香港乃至國家的整體發展策略，為社會注入更多元、具實戰能力的生力軍。

鼓勵中學生探索考慮升學路徑

李慧婷期望透過經驗交流和資源共享，提升中學生對應用教育的認識，鼓勵他們探索和考慮應用教育與職專路徑。中中聯會提供

昨日亦舉行了以應科大發展為主題的論壇，邀請4名聯盟院校代表討論本港應科大的最新發展。

雙方於昨日中文中學校長聯會周年會員大會上簽署合作備忘錄，包括都會大學、聖方濟各大學、東華學院及香港高等教育科技學院的代表均有參與。與會的教育局首席助理秘書長（延續教育）李慧婷表致辭時表示，當局歡迎應科大聯盟與中中聯會展開合作，「透過經驗交流和資源共享，我們期望提升中學生對應用教育的認識，鼓勵更多中學生探索和考慮應用教育與職專路徑。」

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合作備忘錄列明，雙方同意致力加強推廣應科大及職專教育路徑、互相支持雙方在強化中學與高等教育界別連繫方面的使命，並透過經驗交流與資源共享，提升應用教育在中學階段的認知與認受性。雙方期望透過共同推動職專教育的發展，培育具備應用知識和技能的高質素人才，以回應香港社會對多元人才的殷切需求。

簡偉鴻指出，隨着教育局近年積極推動職專教育，香港的升學階梯變得更加豐富、多元且完整，在傳統學術路徑以外，為擁有不同潛能與志向的學生開拓了展現獨特光芒的舞台。他強調職專教育課程是理論與實踐並重，課程內容與業界需求緊密對接，讓學生在學時已能掌握實務技能，畢業後更可迅速融入職場，「這不僅有助於培育切合本地產業需要的應用型人才，亦能有效配合香港乃至國家的整體發展策略，為社會注入更多元、具實戰能力的生力軍。」

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昨日亦舉行了討論應科大發展的論壇，期間深入介紹應科大在本港的最新發展、課程特色及收生要求等事宜，同時分析應用學位與傳統學術路徑如何互補，以回應香港社會對多元人才的殷切需求。

本報記者

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