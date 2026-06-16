科大調查：AI人才錯配 逾半人屬初哥 8成空缺要求高資歷

人工智能（AI）大行其道，不少院校均開辦AI課程，惟畢業生求職卻屢屢碰壁。科技大學的調查發現，本港AI人才市場供求在經驗及技能有明顯落差，逾半人才只屬職場初哥，但8成職位空缺卻要求更高資歷。負責研究的學者楊毅直言情況糟糕，形容AI工作與人才錯配，憂慮AI專門人才難被其他行業吸納，建議政府提供誘因，鼓勵業界為學生提供培訓機會。

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科大商學院商業及社會資訊分析研究中心，早前整合勞動力資料庫「Revelio Labs」人力數據，以及網上招聘平台的職位空缺資訊，分析本港AI專業人士供求情況。結果顯示，截至2024年，本港約有2.36萬名AI專業人士，較2015年大增2.81倍，其中逾半在港接受教育，主要從事金融及保險、教育及資訊服務業。

雖然AI人才供應倍增，但市場需求存有明顯錯配。調查發現，52%人才只屬初級資歷，但8成職位空缺卻以更高年資為目標，初級職位僅約兩成。有64%的AI人才有機器學習的研發技能，至於深度學習及演算法亦分別佔31%及25%，但反觀市場卻有逾85%的職位空缺，屬應用型職位，近9成更是傳統非研發類行業。

科大商學院副教授兼研究中心主任楊毅直言，目前經驗錯配情況糟糕，「我們看到很多AI工作、很多AI人才，但其實是錯配」。

他續稱，本港不缺乏AI技能，而是領導AI落地的能力，很多企業的AI應用仍在初級階段，尚未融入工作流程，原因除了不信任外，亦因不少企業為傳統金融行業，企業面對證監會等嚴格監管，「不想步子跨那麼大」。

憂難被其他行業吸納

現時市場初級職位大減，楊毅不擔心AI人才供過於求，但坦言本港需求與內地和美國不同，後者勞動市場龐大，可以吸納到其他行業，並不特別強調商業落地，「香港的勞動市場還是比較小，一旦出現錯配，要被其他行業吸收比較難」，導致錯配更加顯著。

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楊毅指，錯配是一個「動態過程」，即使初級人才日後能填補中高層空缺，市場仍會繼續湧現大量初級人才，需要依靠其他行業吸納。現時由其他地區來港的AI人才亦以初級為主，他指本港已建立穩固人才基礎，下一步是把人才轉化為商業價值，建議政府加強引進中層或以上，同時向業界提供誘因舉辦培訓計劃，大專院校亦應與企業合作，讓畢業生累積行業技能，讓初級AI人才日後順利銜接至中層。

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記者 高俊謙