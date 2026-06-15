中大文物館舉辦 懷海堂藏贈乾隆文物展

中文大學文物館舉辦「機暇寶笈：懷海堂藏贈乾隆文物」特別展覽，即日起至10月18日開放，展出懷海堂惠贈予文物館收藏，有別於過往重點展示的清朝瓷器，是次展出更有乾隆時期的宮廷藝術品，展示有別於過往重點展示的清朝瓷器，而是涵蓋了大量由清宮廷主導製作的藝術品，如玉器、文房用具、書畫及紡織品，讓公眾能更深入了解清朝宮廷的全貌。

是次展覽涵蓋了由清宮廷主導製作的藝術品，如玉器、文房用具、書畫及紡織品，讓公眾能更深入了解清朝宮廷的全貌。中大提供

圖為展出的洋彩綠地「萬代如意」花卉紋瓶。中大提供

展覽重點珍品眾多，包括清高宗書《章佳氏藏天家翰墨扇面卷》、《弘旿一如四相圖卷》、摺裝銅版畫《平定西域戰圖》、緙絲《御筆〈題金粟牋〉卷》、剔紅雲龍紋櫃、洋彩綠地「萬代如意」花卉紋瓶、胭脂紅礬紅彩雲龍紋瓶，以及純銅胎掐絲琺琅大吉葫蘆掛瓶等珍貴宮廷文物。

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中大校長盧煜明在開幕典禮致辭時表示，能夠在校園親眼欣賞瑰寶，對文化傳承別具意義；他感謝懷海堂主人、中大文物館諮詢委員會主席鍾棋偉向校方捐贈逾600件藏品，對文物館發展給予無私慷慨的支持；強調文物館憑藉豐富館藏、深入研究與多元展覽，貫通古今藝術，促進本地與國際的文化交流。

18世紀為清宮廷藝術發展的巔峰階段，由宮廷主導大量的藝術品，包括典藉、文房用品，漆木器，今次展覽劃分為6大單元，從皇權體系、貢禮制度、宮廷織造、琺瑯工藝、印刷技術到禮樂文化，多元探索乾隆時期的宮廷藝術體系，還原文物製作原貌，彰顯其獨特的藝術價值與歷史意義。

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本報記者