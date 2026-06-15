浸大發現中藥植物提取物 有助對抗多種人畜共患病毒

人畜共患疾病不時在全球各地爆發，為農業及寵物行業帶來持續性的風險，更有傳染人類引發致命新型傳染病的風險，但當今抗病毒獸藥的選項有限，且多僅針對單一病毒或動物物種。浸會大學領導的研究團隊發現，「爵床屬」（Justicia）中藥植物的提取物，有效抑制禽流感病毒、新冠病毒和伊波拉病毒等多種引致人畜共患疾病的病毒，期望開拓以中醫藥治療動物病毒性疾病的方向，為日後開發治療人類病毒性疾病的潛在藥物提供重要依據。

可抑制禽流感新冠伊波拉等病毒

爵床屬中藥植物的抗病毒活性成分為一種木脂素類化合物，能透過抑制胞內體的酸化過程，阻斷病毒入侵宿主細胞。浸大提供

團隊由浸大中醫藥學院副院長（教與學）及中醫藥講座教授張宏杰領導，他們相信抗病毒獸藥在預防和治療人畜共患疾病方面具有重要作用，故需要安全、符合成本效益及具備廣泛抗病毒特性的獸藥。團隊為此評估了逾5000種熱帶植物的抗病毒特性，結果發現爵床屬中藥植物呈現高效的抗病毒特性，例如爵床屬中藥植物Justicia procumbens提取物，對H5N1禽流感病毒的抑制作用尤為顯著。

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透過結構比較分析，團隊發現爵床屬中藥植物的抗病毒活性成分為一種木脂素類化合物，這種天然物質已被確認具有廣泛的生物活性，能透過抑制胞內體（細胞內的分選胞器）的酸化過程，阻斷病毒入侵宿主細胞，從而阻礙病毒在細胞內複製；而這項抗病毒機制讓單一化合物能夠對抗多種病毒，其效力受到病毒突變出現抗藥性影響的機會亦較低。

團隊認為，這些特質令爵床屬中藥植物的提取物，能對包括禽流感病毒、新冠病毒、伊波拉病毒，以及登革熱、日本腦炎和寨卡等蚊媒傳播病毒等多種病毒發揮廣泛的抗病毒效力。團隊亦指出，爵床屬中藥植物提取物中的活性化合物在低濃度下已能發揮效力，不會對動物細胞產生毒性，具備開發安全抗病毒藥物的巨大潛力。

目前團隊正進行臨床前研究，以評估有關提取物及相關化合物的功效與安全性，特別是相關活性化合物除了從中藥植物提取，亦可通過化學合成方法製造，大幅降低生產成本，為大規模用藥需求提供符合成本效益的解決方案。團隊在臨床前階段完成後將啟動臨床試驗，評估其在特定動物物種中的安全性、效能及藥用劑量。

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是次研究於去年獲得矽谷國際發明節銀獎，並已於多份學術期刊刊載。張宏杰認為，利用爵床屬中藥植物提取物及其活性成分的獨特優勢，可預見以傳統中草藥為基礎，開發高效、安全及可負擔的方案的前景，「我們的目標是開拓以中藥為基礎的飼料添加劑和抗病毒獸藥的新市場，以提升動物健康，並為全球農業經濟作出貢獻；這項研究亦為未來開發用作治療人類病毒性疾病的藥物奠定基礎。」

本報記者

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