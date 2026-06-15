中大金融學理學碩士課程 連續兩年穩居《金融時報》全球排名21位

《金融時報》公布「2026年度金融學碩士課程（無工作經驗）排名榜」，中文大學商學院金融學理學碩士課程上榜，佔全球排名第21位。中大商學院院長周林指，排名體現卓越實力，以及透過完善的事業發展支援，與強大的環球校友網絡，培育未來金融領袖的承諾。

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薪酬升幅排名全球第9位，畢業生薪酬升達71%

排名榜針對專為沒有以至少量工作經驗的學生而開辦的金融學碩士課程，今年度排名是根據商學院及2023年畢業的校友所提供的資料計算，主要指標包括校友網絡、職業進展及薪酬升幅。今年共70間院校的商學院上榜，中大商學院連續兩年位列全球第21位，是本港惟一上榜的院校，在亞洲院校中排行第三，僅次分別排名全球第3及6位的清華大學經濟管理學院與上海交通大學上海高級金融學院。

中大指今年佳績，反映課程致力追求卓越教學及促進學生事業發展，尤其在畢業生職業發展相關指標方面表現出色，其中薪酬升幅排名全球第9位，調查顯示受訪畢業生薪酬升幅達71%。

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院長周林：躋身全球頂尖感榮幸

中大商學院院長周林，對再次躋身全球頂尖金融學碩士課程感到榮幸，衷心祝賀與感導管理層、教職員及行政團隊的投入與努力。中大金融學理學碩士課程主任，金融學系副教授江文熙指，中大在「職業服務」與「校友網絡」兩項排名中再攀新高，分別位列全球第2和第3；將持續將前沿金融理論、人工智能驅動的分析工具及實際應用場景融入教學之中。

本報記者

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