保良局陳守仁小學數十學生疑因工程不適 教局促校方做好風險評估

油麻地的保良局陳守仁小學，近日傳出有數十名學生出現皮膚痕癢、流鼻血及濕疹加劇等問題，有家長質疑與學校上月底進行的裝修工程有關。教育局回覆查詢稱，已向校方了解事件，有關工程已於上月底完結，校方已採取多項措施保障師生健康，例如增聘駐校護士、委託專業機構到校進行空氣質素檢測等。當局強調，已提醒學校日後開展工程前，須做好風險評估。

教育局︰工程防水物料獲政府准用

據悉保良局陳守仁小學近日有家長反映，指有多達35名學生出現皮膚痕癢、流鼻血和濕疹加劇等不適。該校家長教師會回覆家長稱，裝修工程只在5月25至27日進行，但有家長質疑學校在5月28日仍在進行裝修，呼籲校方應盡量在學生放假時才進行裝修。

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教育局回覆查詢稱，接獲有關投訴及通報後已向學校了解事件，獲悉有關工程已於上月底完結，當中天台防水工序須配合天氣狀況盡快進行，而工程採用的防水物料，為政府認可及批准使用的標準建築材料。

當局續稱，學校已採取多項措施以保障師生健康，包括安排部分受影響班別，遷往其他課室進行考試、增聘駐校護士為有需要學生提供醫護及健康諮詢，以及委託專業空氣檢測機構到校進行空氣質素檢測。當局亦已提醒學校日後開展工程前須做好風險評估，保障在校師生的安全和健康，校方亦已承諾加強日後工程的規劃與監管工作。當局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切支援。

本報記者

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